دم داخل الجدران.. مأساة تهز دار السلام بسوهاج بعد إنهاء حياة أم على يدي نجلها

شهدت قرية أولاد يحيى بحري التابعة لمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، واقعة مأساوية هزت مشاعر الأهالي، بعدما تحولت أجواء الهدوء داخل أحد المنازل إلى مسرح لجريمة دامية، راح ضحيتها سيدة على يدي نجلها في ظروف صادمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بنجع العزبة بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة من وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، حيث تبين من خلال الفحص العثور على جثة المدعوة "ثريا ع.ع"، 56 عامًا، مذبوحة داخل منزلها في مشهد مأساوي.

وكشفت التحريات الأولية أن مرتكب الواقعة هو نجلها "صالح م.أ"، 27 عامًا، والذي تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية، حيث أقدم على ارتكاب جريمته بحق والدته داخل المنزل، في واقعة أثارت حالة من الذهول بين الأهالي الذين لم يستوعبوا هول ما حدث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان مركز الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث كاملة، وبيان الدوافع الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة.