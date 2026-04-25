الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أهالي المحلة يتشحون سوادا في جنازة ضحايا سقوط جزء من عمارة ..صور

جنازة شعبية بالغربية
جنازة شعبية بالغربية
الغربية أحمد علي

شيع الآلاف من الأسر والعائلات بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية ظهر اليوم في مشهد جنائزي مهيب جثماني فتاة وشاب صغير عقب أداء صلاة الجنازة بمسجدي ابوالفضل والشامي من ضحايا حادث انهيار اجزاء من عمارة سكنية بشارع سعد محمد سعد بمنطقة أبوراضي ودفنهما بمقابر اسرتهما. 

مشهد جنائزي مهيب 


وحرص أقارب ضحايا حادث انهيار اجزاء العمارة السكنية علي ارتداء الملابس سوداء اللون في حالة من الانهيار والبكاء حزنا علي رحيل كلاهما المفاجىء .

قرار عاجل من النيابة 

وكان  المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي  توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة فتاة وشاب صغير ضحايا حادث عمارة سكنية بمنطقة ابوراضي .
كما وجهت النيابة العامة بتفربغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

تفاصيل الواقعة 

وكانت  منطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية فجرا  شهدت وفاة فتاة وشاب إثر سقوط اجزاء من عمارة سكنية تحت الانشاء وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام ولفظا أنفاسهما بمجرد وصولهما وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة الفتاة هدير السيد مطاوع والشاب محمد حسام حرحيره نتيجة سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الانشاء أثناء سيرهما أسفلها بمنطقة ابوراضي بنطاق دائرة القسم.

وفاة شاب وفتاة 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتبين انهيار اجزاء من عمارة سكنية تحت الانشاء .

نقل الضحايا 


كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام ووفاتهما بمجرد وصولهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفاة شاب وفتاة جنازة شعبية ضحايا حادث عمارة مسجد الشامي المحلة

