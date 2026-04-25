بسبب خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف محاولة التعدى على موظف بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء بالتعدى على آخر بالضرب بالإسكندرية.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات، وأمكن تحديد القائم على النشر، وهو موظف، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

وبسؤاله، قرر أنه بتاريخ 21 الجارى حدثت مشادة كلامية بينه وجارته، ربة منزل، لخلافات بينهما حول الجيرة، فقامت على أثرها بالاستعانة بالأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو والتعدى عليه بالسب والضرب والتلويح بالأسلحة البيضاء دون حدوث إصابات.

أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وهم سيدتان و5 أشخاص، لـ 2 منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزتهم “6 أسلحة بيضاء – صدادة معدنية” المستخدمة فى التعدى".

بمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.










