مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

زف الإعلامي مهيب عبد الهادي بشري سارة لجماهير الزمالك وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي : خاص.. قريبا جدا سنسمع خبر تجديد تعاقد معتمد جمال مع الزمالك بشكل رسمي، بصراحة يستحق وبجدارة.

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.