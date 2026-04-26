برنامج علاجي مكثف لـ «بلعمري» .. واللاعب خارج القمة

كشف الإعلامي خالد الغندور عن صعوبة لحاق يوسف بلعمري، الظهير الأيسر للأهلى، بمواجهة القمة المرتقبة أمام نادي الزمالك، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن الجهاز الطبي للأهلي وضع برنامجًا علاجيًا مكثفًا للاعب من أجل تسريع عملية تعافيه، يتضمن الخضوع لحقن بالبلازما.

وتابع: "وقد حصل بلعمري بالفعل على أول جلسة علاجية أمس، على أن يستكمل باقي الجلسات على مدار الأسبوع الجاري".

وأشار إلى أن الخطة تستهدف تجهيز اللاعب للعودة إلى التدريبات في أقرب وقت ممكن، بالتزامن مع موعد مباراة القمة، إلا أن فرص لحاقه بالمباراة تبدو صعبة للغاية في ظل حالته الحالية.