بطريقة سلسة وغير ملحوظة.. وسادة يابانية ذكية تغيّر وضعية النوم وتمنح استيقاظًا أكثر راحة

كشفت شركة يابانية عن ابتكار جديد في مجال تكنولوجيا النوم، يتمثل في وسادة ذكية قادرة على تعديل وضعية الرأس والجسم أثناء النوم بشكل تلقائي، بهدف تحسين جودة الراحة وتقليل الشعور بالإجهاد عند الاستيقاظ.

وتعمل الوسادة بضغطة زر واحدة، حيث تقوم بتغيير وضعية المستخدم تدريجيًا وبلطف خلال الليل دون أن تتسبب في إيقاظه، في محاولة لمعالجة المشكلات الناتجة عن وضعيات النوم الخاطئة، والتي قد تؤثر سلبًا على جودة النوم وتزيد من الآلام المزمنة، خاصة مع التقدم في العمر.

فكرة الابتكار وتطوره

جاء تطوير وسادة “ميراكورو” على يد يوكيداى تاكينوتشي، مؤسس إحدى العلامات التجارية اليابانية، الذي كان يسعى لإيجاد وسيلة تساعد على الاستيقاظ دون شعور بالتعب أو الثقل.

وأوضح أن هدفه من إنشاء الشركة كان تقديم حلول أكثر فاعلية للاسترخاء بأسلوب بسيط ومتاح، بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الأساليب التقليدية. ومع مرور الوقت، توسعت الشركة لتشمل مئات الفروع داخل اليابان، لتتجاوز 600 متجر.

ورغم هذا النجاح، ظل تاكينوتشي يبحث عن سبب استمرار شعور الكثيرين بالإرهاق بعد النوم، وهو ما دفعه لتطوير هذا الابتكار، وفقًا لما نقله موقع “New Atlas”.

آلية عمل الوسادة الذكية

تعتمد وسادة ميراكورو على نظام مكوّن من 6 حجرات هوائية تعمل بالانتفاخ والانكماش بشكل تدريجي، ما يسمح بتغيير وضعية الرأس أثناء النوم بطريقة سلسة وغير ملحوظة.

ولا تتطلب الوسادة استخدام تطبيقات أو إعدادات معقدة، حيث تُدار عبر وحدة تحكم خارجية توضع بجانب السرير، بينما تحتوي الوسادة نفسها على الأكياس الهوائية فقط.

وتعمل هذه التقنية على إعادة توزيع نقاط الضغط على الرأس والجسم طوال الليل بهدوء، بما يساعد على تحسين الراحة وتقليل الإجهاد دون إزعاج المستخدم.

المواصفات والإطلاق وردود الفعل

صُممت الوسادة لتناسب أوضاع النوم على الظهر أو الجانب، مع هدف أساسي يتمثل في تقليل الشعور بالتعب عند الاستيقاظ ومنح إحساس بالانتعاش.

وبحسب الشركة، فإن التجارب الأولية أظهرت نتائج إيجابية من المستخدمين، كما حظي المنتج باهتمام ملحوظ خلال طرحه عبر منصات التمويل، حيث دعمه أكثر من 220 شخصًا تمهيدًا لإطلاقه الرسمي.

ويبلغ وزن الوسادة نحو 4.2 كيلوجرام، وتعمل بمستوى ضوضاء منخفض يقل عن 50 ديسيبل. كما تم طرح 100 وحدة من أصل 1000 بسعر 261 دولارًا بعد خصم 40%، مع إمكانية الشحن إلى مختلف دول العالم.