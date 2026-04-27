عبلة الهواري عن دعوى إنشاء مجلس قومي للرجل: هل يتعرض لعنف أو انتقاص حقوقه؟

علقت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على الدعوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بتأسيس «المجلس القومي للرجل»، وذلك بهدف تمثيل الرجل في مناقشات ومشروعات قوانين الأسرة، قائلة:" إنشاء أي مجلس أو كيان قومي يجب أن يستند إلى مبررات واضحة ودراسات حقيقية ترصد وجود مشكلات تتطلب تدخلاً مؤسسيا مثل التعرض للعنف أو وجود تمييز أو انتقاص من الحقوق" .

وتساءلت" الهواري" خلال تصريح خاص لـ«صدى البلد» عن مدى الحاجة الفعلية لإنشاء مثل هذا الكيان، وما إذا كانت هناك أسباب موضوعية تستدعي تأسيسه في الوقت الراهن.



وأشارت عضو البرلمان إلى أن الأولوية يجب أن تكون لدعم استقرار الأسرة المصرية وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف، من خلال تشريعات عادلة تراعي مصلحة الأسرة والطفل، بعيدًا عن إنشاء كيانات جديدة دون ضرورة حقيقية.