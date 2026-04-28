الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في موسمه.. اكتشف فوائد الشمام أرخص الفواكه الصيفية

اسماء محمد

بدأ الشمام ينتشر في الأسواق المصرية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث إنه من أشهر الفواكه الصيفية خاصة أن مذاقه شهي وسعره منخفض.

وعرض موقع فري ويل هيلث نكشف لكم أهم فوائد الشمام في موسمه.

يحافظ على ترطيب جسمك

يتكون الشمام من حوالي 91% ماء وهو يدعم ترطيب الجسم ، حيث أن حوالي 20% من كمية الماء التي يحتاجها الجسم يومياً تأتي من الطعام. 

يدعم فقدان الوزن

يساعد محتوى الشمام العالي من الماء والألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول ، مما قد يقلل من كمية الطعام المتناولة وتحتوي حصة كوب واحد على حوالي 60 سعرة حرارية ويُعد الشمام بديلاً صحياً للوجبات الخفيفة الغنية بالسعرات الحرارية والمنخفضة القيمة الغذائية.

ويعتبر إضافة المزيد من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون والمكسرات والبقوليات إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك في الحفاظ على وزنك أو إنقاصه ومع ذلك، فإن الاعتدال هو الأساس فكوب واحد من الشمام يمنحك ٢٨٪ من القيمة اليومية الموصى بها للسكر. 

 يعزز صحة العين

يُعدّ اللون البرتقالي اللافت لثمرة الشمام دليلاً على غناها بالبيتا كاروتين ، وهو مضاد للأكسدة يتحول إلى فيتامين أ ويساعد البيتا كاروتين على ترطيب العينين وقد يمنع  جفافهما . 

يحتوي الشمام على فيتامين سي، الذي يحمي من أضرار الجزيئات الضارة وغير المستقرة التي تسمى الجذور الحرة ، ويساعد على إصلاح ونمو خلايا الأنسجة الجديدة. 

الأكاديمية الأمريكية لطب العيون 36 نوعًا رائعًا من الأطعمة لتعزيز صحة العين .

يحتوي الشمام على اثنين من مضادات الأكسدة الأخرى، وهما اللوتين والزياكسانثين، اللذان يدعمان صحة العين بشكل عام وقد يساعدان في إبطاء تطور التنكس البقعي المرتبط بالعمر 

يدعم صحة القلب

توفر حصة كوب واحد من الشمام 10% من القيمة اليومية الموصى بها للبوتاسيوم و يقلل البوتاسيوم من تأثيرات الصوديوم، ويمكن أن يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم ، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب كما أن الشمام منخفض الصوديوم للغاية، ويحتوي على كمية ضئيلة من الدهون المشبعة، ولا يحتوي على الكوليسترول.

يقوي جهاز المناعة

يُعدّ فيتامين سي ضروريًا لجهاز المناعة، ويساعد في الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي والالتهابات الجهازية وعلاجها ويحتوي كوب واحد من الشمام على 65 ملليجرامًا من فيتامين سي .

 الحفاظ على صحة البشرة

تساعد خصائص فيتامين سي المضادة للأكسدة في إنتاج الكولاجين، وتعزيز التئام الجروح، والحماية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن الجذور الحرة.

 يساعد على الهضم

يُعدّ الشمام سهل الهضم  فمحتواه العالي من الماء يُساعد على حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي ويُعزز امتصاص العناصر الغذائية. 

يحتوي الشمام على بعض الألياف، التي تساعد في الحفاظ على نظافة الجهاز الهضمي، وتحسين صحة الأمعاء، وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

الفاروميو
شيري TIGGO V
نيسان ‏GT-R R36‎
حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات
