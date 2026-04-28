5 سيارات هاتشباك 2026 في السوق السعودي

يضم سوق السيارات السعودي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها: ميني كونتري مان، وفولكس فاجن جولف، وسوزوكي سويفت، ورينو 5 توربو، وام جي 3 .

ام جي 3 موديل 2026

تحصل سيارة ام جي 3 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 109 حصان، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة ام جي 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 47 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ام جي 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 55 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة ام جي 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 56 ألف ريال سعودي .

رينو 5 توربو موديل 2026

قوة سيارة رينو 5 توربو موديل 2026 تصل إلي 555 حصان، وبها عزم دوران 700 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 3.5 ثانية .

تتوافر سيارة رينو 5 توربو موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 108 ألف ريال سعودي .

سوزوكي سويفت موديل 2026

تستمد سيارة سوزوكي سويفت موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وبها قوة 80 حصان، وعزم دوران 111 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 37 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة سوزوكي سويفت موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 58 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكي سويفت موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 63 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة سوزوكي سويفت موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 64 ألف ريال سعودي .

فولكس فاجن جولف GTI موديل 2026

عزم دوران سيارة فولكس فاجن جولف GTI موديل 2026 يصل إلي 370 نيوتن/متر، وبها قوة 241 حصان، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة فولكس فاجن جولف GTI موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 151 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة فولكس فاجن جولف GTI موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 169 ألف ريال سعودي .

ميني كونتري مان موديل 2026

زودت سيارة ميني كونتري مان موديل 2026 بمحرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 241 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة ميني كونتري مان موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 164 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ميني كونتري مان موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 237 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة ميني كونتري مان موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 267 ألف ريال سعودي .