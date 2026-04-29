قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
22 يوماً قبل الكابوس.. هل تخسر إيران ثروة النفط للأبد؟
أصدقائي هاجموا الفيلم ومنتج طالبني برد العربون.. خيري بشارة يكشف أسرارا جديدة عن كابوريا
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال
عايزة تتجوز.. أخذ تعهد على عائلة فتاة حاولت الانتحار بحسن رعايتها
لبنان يشترط وقفا كاملا لإطلاق النار قبل أي مفاوضات مع إسرائيل
الأعلى للتخطيط الإسرائيلي يصدق على بناء 126 وحدة استيطانية في جنين بالضفة الغربية
وداعا للرجل اللطيف.. ترامب يهدد إيران مستخدما الذكاء الاصطناعي
إخماد حريق اندلع بشركة في الشيخ زايد.. وإجراء عمليات التبريد
ليلة لن تنسى.. ماذا قالت الصحافة العالمية عن ملحمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ؟
إسرائيل: فشل المفاوضات مع إيران يتبعه النظر في الخيار العسكري
2 مليار جنيه لكل شركة .. الحكومة تدعم القطاع السياحي
466 قرارا.. الوزراء يعتمد اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل البطيخ مسرطن؟.. الزراعة تكشف الحقيقة الكاملة وتنهي الجدل

البطيخ
البطيخ
محمد البدوي

تتجدد الشائعات مع بداية كل موسم صيفي حول سلامة بعض الفواكه، وعلى رأسها البطيخ، حيث يتداول البعض مزاعم مثيرة للقلق عن كونه “مسرطنًا” أو يحتوي على مواد ضارة. 

 غياب الأدلة العلمية

وتثير هذه الادعاءات حالة من الخوف بين المستهلكين، رغم غياب الأدلة العلمية التي تدعمها؛ وفي ظل انتشار المعلومات غير الدقيقة عبر وسائل التواصل، يصبح من الضروري الرجوع إلى المصادر الرسمية لفهم الحقيقة بشكل واضح. 

مدى سلامة البطيخ

وفي هذا السياق، كشفت وزارة الزراعة عن تفاصيل مهمة تحسم الجدل، وتوضح مدى سلامة البطيخ المتداول في الأسواق، مؤكدة أن الأمر لا يتعدى كونه شائعات موسمية تتكرر دون أساس علمي.
 

7 فوائد عند تناول البطيخ

وأكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن ما يُثار بشكل متكرر كل عام حول وجود بطيخ مسرطن أو مسموم في الأسواق هو مجرد شائعات لا تستند إلى أي دليل علمي. 

 رقابة مشددة على المنتجات الزراعية

وأوضح أن هذه الأقاويل تظهر مع بداية موسم البطيخ وتثير مخاوف غير مبررة بين المواطنين، رغم وجود رقابة مشددة على المنتجات الزراعية داخل مصر تضمن سلامتها وجودتها.

فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها


وأشار إلى أن اختلاف مواعيد طرح البطيخ في الأسواق أمر طبيعي، ويرجع إلى تنوع العروات الزراعية وتعدد مناطق الإنتاج، حيث يبدأ الحصاد من محافظات الجنوب مثل أسوان، ثم يمتد إلى الزراعات داخل الصوب والأنفاق، وصولًا إلى الموسم الصيفي التقليدي، مؤكدًا أن هذا التنوع لا علاقة له باستخدام أي مواد ضارة.

أسعار البطيخ


وأضاف أن بعض الظواهر التي قد يلاحظها المستهلك، مثل تغير لون اللب إلى الأبيض أو وجود فراغات داخل الثمرة، ليست مؤشرات على فساد أو تلوث، بل تعود إلى عوامل بيئية ومناخية تؤثر على نمو النبات. 

إنتاج مصر من البطيخ 

كما لفت إلى أن إنتاج مصر من البطيخ يصل إلى نحو 1.5 مليون طن سنويًا، ويتم تصدير جزء كبير منه إلى الخارج، وهو ما يعكس جودته والتزامه بالمعايير الدولية.

لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟


تحليل متبقيات المبيدات

وأكد أن هناك منظومة رقابية متكاملة تتابع سلامة المنتجات الزراعية، تضم هيئة سلامة الغذاء، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، والحجر الزراعي، وجميعها تعمل بشكل مستمر على فحص المنتجات سواء الموجهة للسوق المحلي أو للتصدير. 

كما شدد على أن القوانين المصرية تحظر زراعة المحاصيل المعدلة وراثيًا حفاظًا على صحة المواطنين.


واختتم حديثه بنصائح للمستهلكين، منها ضرورة شراء البطيخ من مصادر موثوقة، وتجنب الثمار المعروضة لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، مع الحرص على غسلها جيدًا قبل تناولها، وعدم الإفراط في الكميات لتفادي أي مشكلات هضمية، مؤكدًا أن اختلاف حجم أو شكل البطيخ أمر طبيعي ولا يدل على استخدام هرمونات أو مواد ضارة.

الفواكه البطيخ سلامة البطيخ الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

صورة أرشيفية

حجب نتيجة طلاب المدارس غير المسددين للمصروفات الدراسية المتأخرة

العد التنازلي بدأ..شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

العد التنازلي بدأ.. شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على المتهمين بالاستعراض بدراجاتهم النارية في سوهاج

المتهم

القبض على ميكانيكي تعدى على سيدة بالقاهرة

أرشيفية

تحت تأثير الكحوليات.. حبس عامل خردة هشم زجاج سيارة مالك مركز صيانة

بالصور

سوء التغذية.. تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات

سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات
سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات
سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات

فستان أنيق.. عبير صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

محافظ الشرقية يُتابع حصاد وتوريد القمح ومشروع تسمين الماشيه بقرية حنا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

فيديو

سارة محجوب

سارة محجوب تطرح أولى أغانيها أسامحك ليه

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

قائد الجيش الثالث الميداني: مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إلينا لحماية الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

المزيد