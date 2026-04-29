هل البطيخ مسرطن؟.. الزراعة تكشف الحقيقة الكاملة وتنهي الجدل

تتجدد الشائعات مع بداية كل موسم صيفي حول سلامة بعض الفواكه، وعلى رأسها البطيخ، حيث يتداول البعض مزاعم مثيرة للقلق عن كونه “مسرطنًا” أو يحتوي على مواد ضارة.

غياب الأدلة العلمية

وتثير هذه الادعاءات حالة من الخوف بين المستهلكين، رغم غياب الأدلة العلمية التي تدعمها؛ وفي ظل انتشار المعلومات غير الدقيقة عبر وسائل التواصل، يصبح من الضروري الرجوع إلى المصادر الرسمية لفهم الحقيقة بشكل واضح.

مدى سلامة البطيخ

وفي هذا السياق، كشفت وزارة الزراعة عن تفاصيل مهمة تحسم الجدل، وتوضح مدى سلامة البطيخ المتداول في الأسواق، مؤكدة أن الأمر لا يتعدى كونه شائعات موسمية تتكرر دون أساس علمي.



وأكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن ما يُثار بشكل متكرر كل عام حول وجود بطيخ مسرطن أو مسموم في الأسواق هو مجرد شائعات لا تستند إلى أي دليل علمي.

رقابة مشددة على المنتجات الزراعية

وأوضح أن هذه الأقاويل تظهر مع بداية موسم البطيخ وتثير مخاوف غير مبررة بين المواطنين، رغم وجود رقابة مشددة على المنتجات الزراعية داخل مصر تضمن سلامتها وجودتها.



وأشار إلى أن اختلاف مواعيد طرح البطيخ في الأسواق أمر طبيعي، ويرجع إلى تنوع العروات الزراعية وتعدد مناطق الإنتاج، حيث يبدأ الحصاد من محافظات الجنوب مثل أسوان، ثم يمتد إلى الزراعات داخل الصوب والأنفاق، وصولًا إلى الموسم الصيفي التقليدي، مؤكدًا أن هذا التنوع لا علاقة له باستخدام أي مواد ضارة.



وأضاف أن بعض الظواهر التي قد يلاحظها المستهلك، مثل تغير لون اللب إلى الأبيض أو وجود فراغات داخل الثمرة، ليست مؤشرات على فساد أو تلوث، بل تعود إلى عوامل بيئية ومناخية تؤثر على نمو النبات.

إنتاج مصر من البطيخ

كما لفت إلى أن إنتاج مصر من البطيخ يصل إلى نحو 1.5 مليون طن سنويًا، ويتم تصدير جزء كبير منه إلى الخارج، وهو ما يعكس جودته والتزامه بالمعايير الدولية.



تحليل متبقيات المبيدات

وأكد أن هناك منظومة رقابية متكاملة تتابع سلامة المنتجات الزراعية، تضم هيئة سلامة الغذاء، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، والحجر الزراعي، وجميعها تعمل بشكل مستمر على فحص المنتجات سواء الموجهة للسوق المحلي أو للتصدير.

كما شدد على أن القوانين المصرية تحظر زراعة المحاصيل المعدلة وراثيًا حفاظًا على صحة المواطنين.



واختتم حديثه بنصائح للمستهلكين، منها ضرورة شراء البطيخ من مصادر موثوقة، وتجنب الثمار المعروضة لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، مع الحرص على غسلها جيدًا قبل تناولها، وعدم الإفراط في الكميات لتفادي أي مشكلات هضمية، مؤكدًا أن اختلاف حجم أو شكل البطيخ أمر طبيعي ولا يدل على استخدام هرمونات أو مواد ضارة.