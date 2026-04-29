في ذكرى تحرير سيناء.. جامعة السويس ترسم ملامح المستقبل التعليمي لجنوب سيناء من أبورديس

شارك اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، في اجتماع مجلس جامعة السويس، الذي عُقد بفرع الجامعة بمدينة أبورديس، وذلك في إطار احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء، بحضور الدكتور أشرف حنيجل، رئيس الجامعة، ولفيف من القيادات الأكاديمية والتنفيذية.

وأكد رئيس الجامعة أن انعقاد مجلس الجامعة في أبورديس يعكس توجه الدولة نحو دعم تنمية سيناء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى للتوسع في برامجها التعليمية بما يخدم أبناء

ويلبي احتياجاتهم.

وأعلن رئيس الجامعة عن خطة للتوسع في الفصول الدراسية بفرع جنوب سيناء، لتشمل مختلف التخصصات، اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2027، بما يمثل نقلة نوعية في دعم العملية التعليمية وخدمة المجتمع المحلي.

وفي كلمته، رحّب المحافظ بالحضور، مؤكدًا أن إنشاء فرع متكامل لجامعة السويس بجنوب سيناء يُعد خطوة بالغة الأهمية، تعكس حرص الدولة على إتاحة تعليم جامعي متكامل للمواطنين في مختلف المناطق دون التقيد بالكثافات السكانية.

وأوضح أن الجامعات تؤدي دورًا يتجاوز التعليم الأكاديمي، ليشمل تقديم الدعم الفني والاستشاري والمشاركة الفاعلة في تنفيذ خطط التنمية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز فرص التنمية المستدامة بالمحافظة.

كما أشاد المحافظ بإطلاق شركة جامعة السويس للخدمات المتكاملة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا لتعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في شتى المجالات.

واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، مثمنًا الدور الوطني للقوات المسلحة في دعم مشروعات التنمية بسيناء.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول تطوير البنية التحتية لفرع الجامعة، وآليات تنفيذ خطط التوسع الأكاديمي، إلى جانب تعزيز أوجه التعاون مع مختلف الجهات، بما يدعم العملية التعليمية ويُسهم في تحقيق التنمية الشاملة بجنوب .