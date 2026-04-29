جوش بول: طلب البنتاجون ميزانية دفاعية بقيمة 1.5 تريليون دولار غير مبرر

قال جوش بول مدير مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية سابقا، إنّ طلب الإدارة الأمريكية من الكونجرس الموافقة على ميزانية عسكرية ضخمة تبلغ نحو 1.5 تريليون دولار غير مبرر بينما هناك أسر تحتاج عدما، موضحًا، أنه يمثل مبلغاً هائلاً يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق، خاصة في ظل وجود احتياجات داخلية ملحة للمواطنين الأمريكيين في مجالات التعليم والسكن.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الولايات المتحدة، رغم كونها القوة الأكبر عالمياً على مدار العقود الثلاثة الماضية، لا يمكنها الحفاظ على مكانتها بالاعتماد على القوة العسكرية فقط، بل تحتاج أيضاً إلى أدوات الدبلوماسية والمساعدات والبرامج التنموية، مشيراً إلى أن تراجع ميزانية وزارة الخارجية ساهم في إخفاقات على هذا الصعيد.

وتابع أن الفجوة بين وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بعدم الدخول في حروب جديدة وتحقيق السلام العالمي، وبين الواقع الحالي، باتت واضحة، لا سيما مع استمرار الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل والتورط في الصراع مع إيران، مؤكدًا، أنه تناقض مع تلك الوعود.

وأشار إلى أن هذا الوضع تسبب في حالة من الغضب بين بعض الناخبين الأمريكيين الذين اعتقدوا أن الإدارة ستتجنب الانزلاق إلى صراعات جديدة، موضحًا، أن الرئيس ترامب وجد نفسه منخرطاً في هذه الملفات رغم وعوده السابقة.