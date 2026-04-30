انطلاق مؤتمر الرعاة الفرنسيسكان بوادي النطرون تحت عنوان «العبور إلى عمل رعوي مؤثر»

استضاف دار القديس فرنسيس الآسيزي للرياضات الروحية، بوادي النطرون، فعاليات مؤتمر الرعاة الفرنسيسكان، الذي عُقد تحت عنوان “العبور إلى عمل رعوي مؤثر”.

وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من المحاضرين وهم: سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والكاتب إميل أمين، بجانب الأب الدكتور نبيل عزيز، والأب الدكتور أوغسطينوس رمزي.

وانتهت فعاليات المؤتمر بلقاء ختامي، أعقبه صلاة القداس الإلهي التي ترأسها الأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، مع التأكيد على أهمية تطوير العمل الرعوي بما يتماشى مع تحديات الواقع المعاصر.