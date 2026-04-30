سمسمية ولايت شو وفاير وعزف ساكس في افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال بالإسماعيلية..السبت

عبدالله هشام

تستعد مدينة الإسماعيلية لاستقبال واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، حيث تنطلق مساء السبت الموافق 2 مايو فعاليات افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف، وسط أجواء احتفالية تعكس الطابع المصري الأصيل ممزوجًا بطابع عصري مبهر.

وكشفت اللجنة المنظمة عن ملامح برنامج حفل الافتتاح، والذي يأتي بطابع بسيط في تصميمه، لكنه يحمل في طياته لمسة من الشياكة والابتكار، مع التركيز على الجانب الترفيهي لإبراز هوية المدينة المضيفة وإسعاد الحضور والبعثات المشاركة.

ويتضمن الحفل فقرة مميزة لفرقة السمسمية، التي تقدم عروضها التراثية الشهيرة المرتبطة بمدينة الإسماعيلية، في مشهد يعكس الهوية الشعبية لقناة السويس وأجواء المدينة الساحرة.

كما يشهد الافتتاح عروضًا حديثة مبهرة تشمل “لايت شو” بتقنيات إضاءة متطورة تضيف طابعًا بصريًا جذابًا، إلى جانب عروض النار (فاير شو) التي تضفي عنصر الإثارة والتشويق على الفعاليات.

ويكتمل البرنامج بفقرة موسيقية خاصة تتضمن عزفًا حيًا على آلة الساكسفون، في لمسة فنية هادئة تضيف تنوعًا للأجواء بين التراثي والحديث.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الهدف من الحفل هو تقديم افتتاح يليق بمكانة مصر الرياضية وقدرتها التنظيمية، مع الحفاظ على البساطة في الشكل والتميز في المضمون، بما يترك انطباعًا إيجابيًا لدى الوفود المشاركة والجماهير الحاضرة.

وتحظى بطولة العالم لرفع الأثقال في الإسماعيلية باهتمام واسع، كونها واحدة من أبرز البطولات الدولية التي تستضيفها مصر، وسط مشاركة قوية من مختلف دول العالم، في حدث يُنتظر أن يكون واحدًا من أنجح النسخ تنظيمًا على الإطلاق مع مجهود كبير للجنة المنظمة التي يترأسها محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

وداعًا لقرح الفم.. حلول بسيطة من مطبخك تقضي على الألم

أسباب غير متوقعة وراء تقصف الأظافر

زى الخليج.. طريقة عمل كبسة الدجاج على أصولها

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

