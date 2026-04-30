محسن جابر: اشتغلنا مع عدوية بالصدفة.. وأغنية السح الدح أمبو كسرت الدنيا

حل المنتج محسن جابر ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة “ النهار ”.

وقال محسن جابر:" وانا صغير كنت بحب أسمع أسطوانات موسيقى ولما كنت في المستشفى بعد تعرضي لحادث في عام 1973 كنت ببيع أسطوانات الموسيقى للمعارف والأصدقاء ".

وتابع محسن جابر :" زمان في طنطا مكنش فيه موزع لاسطوانات الموسيقى وابن خالتي أحمد منتصر كان عنده شركة صوت الحب للأفلام وطلعت فكرة إننا نعمل شركة صوت الحب للموسيقى ".

واكمل محسن جابر :" قمنا بالإنتاج لأحمد عدوية بالصدفة "، مضيفا:" أحمد عدوية اترفضت من الإذاعة وشركة صوت القاهرة وجالنا في شركة صوت الحب وغنى السح الدح أمبو ".

ولفت محسن جابر :" عدوية سجل أغنية السح الدح أمبو على أسطوانة "، اول لما نزلت أسطوانة السح الدح أمبو كسرت الدنيا ".