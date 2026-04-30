محسن جابر : شريط الكاسيت سهّل صناعة الأغاني في السبعينيات والثمنانينيات

حل المنتج محسن جابر ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة “ النهار ”.

وقال جابر:" لما شريط الكاسيت نزل في الأسواق سهل صناعة تسجيل الأغاني في السبعينيات ".

وتابع "شركات الإنتاج ساعتها معرفتش تتعامل مع شريط الكاسيت وبدأنا في إجراء بحث لطريقة تسجيل شريط الكاسيت وتوصلنا لماكينة تقوم بتسجيل الشريط الكاسيت على الوشين".

وأكمل محسن جابر :"شهدنا في السبعينيات والثمانينيات تطور كبير في صناعة الأغاني والشريط الكاسيت".

واكمل محسن جابر :" الموسيقار محمد عبد الوهاب كانت عقيدته صناعة الموسيقى وليس شريط الكاسيت".



