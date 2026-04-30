غلق كلي لطريق مصر/ أسوان الزراعي الغربي الاتجاه القادم من ميدان المنيب لمدة 10 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في ضوء قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بأعمال رفع الكمر الخرساني الخاص بمشروع القطار الكهربائي السريع (الخط الأول: العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) وذلك أعلى طريق مصر/أسوان الزراعي الغربي في الاتجاه القادم من ميدان المنيب اتجاه مدينة العياط وتحديدًا بمحيط مسجد الإخلاص – قرية الطرفايا .

فإن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي للطريق المشار إليه في الاتجاه القادم من ميدان المنيب اتجاه مدينة العياط وذلك لمدة (10) أيام اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1/5/2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 10/5/2026 على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12:05 صباحًا وحتى الساعة 5:30 صباحًا يوميًا.



وفي هذا الإطار قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلة المرورية التالية:

حركة سير المركبات القادمة من مناطق ميدان المنيب والراغبة في استكمال السير اتجاه مدينة العياط يتم الدخول يمينًا إلى مسار التحويلة المستحدث بجوار منطقة الأعمال في ذات الاتجاه واستكمال السير بطول مسار التحويلة لمسافة (200 متر) ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال.

تنوه محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل بما يضمن أمن وسلامة المواطنين مع الدفع بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية خلال فترة الأعمال.