الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رسائل ملكية لترامب .. هند الضاوي : تشارلز قدّم درسًا دبلوماسيًا في واشنطن

قالت الإعلامية هند الضاوي إن الملك تشارلز الثالث وجّه رسائل سياسية ودبلوماسية قوية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، مشيرة إلى أن أسلوب الملك حمل رسائل غير مباشرة اعتبرتها مؤثرة وواضحة في مضمونها السياسي.

تاريخ بريطانيا والبيت الأبيض

وأوضحت، خلال تقديم برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، أن الملك تشارلز استخدم خطابًا دبلوماسيًا رفيع المستوى، مع الإشارة إلى محطات تاريخية مهمة، من بينها حديثه عن واقعة تعود إلى عام 1814، في إشارة رمزية مرتبطة بتاريخ بريطانيا والبيت الأبيض، وهو ما اعتبرته رسالة ذات دلالات سياسية واضحة.

وأضافت أن الملك حرص طوال الزيارة على إبراز الثقل التاريخي لبريطانيا، مع الحفاظ على لغة هادئة ومتحضرة في التعامل، حتى في ظل التصريحات المثيرة للجدل الصادرة عن ترامب تجاه بعض القادة الأوروبيين.

الخطاب الدبلوماسي الهادئ

وأشارت إلى أن تشارلز أشاد أيضًا بتجربة الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، في خطوة تعكس احترامًا للتاريخ الأمريكي، وفي الوقت نفسه تبرز الفارق بين الخطاب الدبلوماسي الهادئ والخطاب السياسي الحاد.

واختتمت بأن أسلوب الملك في الحوار والتواصل يعكس نموذجًا في إدارة العلاقات الدولية، معتبرة أن متابعته قد تقدم دروسًا في الدبلوماسية والسياسة في مواجهة الخطابات الشعبوية المتكررة.

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد
دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

دراسة تحذيرية للنساء: هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

