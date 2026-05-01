تحقيقات وملفات

تركه ابنه في الشارع.. حكاية الأيام الأخيرة لطارق بين المرض ومحاولات النجاة

طارق زيدان
طارق زيدان
رنا أشرف

في واقعة إنسانية أثارت تعاطفًا واسعًا، تكشفت تفاصيل مؤلمة عن الأيام الأخيرة في حياة عم طارق زيدان، الذي عثر عليه ملقى في أحد الشوارع في حالة صحية متدهورة، دون وجود أي من أفراد أسرته إلى جواره.

الواقعة التي سلطت الضوء على معاناة إنسانية قاسية، كشفت عن تدخل عدد من الشباب الذين سارعوا لإنقاذه وتقديم الرعاية له في لحظاته الأخيرة، في محاولة لاحتواء حالته الصحية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، تاركًا خلفه تساؤلات حول أسباب غياب أسرته وظروف ما تعرض له.

رحلة الألم الأخيرة لعم طارق بعدما تركه ابنه.. الشاب بكر جمال: وجدناه مريضًا في الشارع فتدخلنا لإنقاذه

في تصريحات خاصة لصدى البلد، روى بكر جمال، منقذ عم طارق زيدان، تفاصيل الواقعة قائلاً إنهم عثروا على عم طارق ملقى في الشارع بجوار أحد المقاهي، حيث كان يجلس على كرسي في حالة صحية متدهورة، غير قادر على الحركة بشكل طبيعي، وكان مركب قسطرة، ويعاني من إعياء شديد.

وأضاف بكر أنهم اقتربوا منه وسألوه عن حالته، فأخبرهم بأنه مريض ومُلقى في الشارع دون رعاية، فقرر هو واثنان من أصدقائه التدخل فوراً، حيث تواصلوا مع سيارة الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح أن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابته بعدة أمراض، من بينها قرح فراش، وفيروس سي، وكسر في الحوض، إلى جانب حالته الصحية العامة المتدهورة، مشيراً إلى أنهم ظلوا إلى جواره خلال فترة وجوده في المستشفى، وكانوا يتناوبون على زيارته يومياً، قبل نقله لاحقاً إلى مستشفى العجوزة لاستكمال العلاج.

وأشار بكر إلى أن عم طارق قضى أيامه الأخيرة داخل العناية المركزة، حيث كان يُسمح بدخول شخص واحد فقط للاطمئنان عليه، لافتاً إلى أن حالته الصحية شهدت تحسناً ملحوظاً حتى يوم وفاته، وكان من المقرر نقله إلى غرف الرعاية العادية تمهيداً لإيداعه في دار مسنين.

وتابع أن عم طارق أخبرهم خلال حديثه معه بأن نجله تركه في الشارع بسبب خلافات على الميراث، مضيفاً أنه بعد البحث، تبين أنه كان متزوجاً مرتين ولديه أبناء، إلا أن أسرته تخلت عنه بشكل كامل.

وأكد أنهم حرصوا على دعمه نفسياً، حيث طمأنوه بأنهم لن يتركوه، وكانوا يلبون احتياجاته البسيطة مثل إحضار العصير، والجلوس معه للتخفيف عنه، كما كانوا يتواصلون معه هاتفياً في حال عدم تمكنهم من زيارته.

وعن لحظة الوفاة، أوضح بكر أنه تواصل مع شقيقته “أمال زيدان” لإبلاغها بالخبر، إلا أنها في البداية أنكرت معرفتها به قائلة إنها لا تعرفه ولا ترغب في ذلك، قبل أن توافق لاحقاً على الحضور بعد إبلاغها بضرورة إنهاء إجراءات الدفن، قائلة: “طالما مات أنا جاية”.

واختتم بكر تصريحاته بأن شقيقته حضرت قبل صلاة العصر بنحو ساعة، وتم الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن، مشيراً إلى أنه كان قد جهز مقبرة لدفنه في منطقة أكتوبر، إلا أن الأسرة أصرت على استلام الجثمان ودفنه في مدافن العائلة، حيث تم نقله ودفنه في منطقة الخصوص بالمرج، لافتاً إلى أنه وثق لحظة الوداع بمقطع فيديو أثناء نقل الجثمان، ولم يتم نشره حتى الآن.

