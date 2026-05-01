حمادة طلبة: جماهير الزمالك كلمة السر في مباراة القمة

أكد حمادة طلبة مدافع الزمالك السابق، أن الفريق قادر في تحقيق الفوز على الأهلي في مباراة الغد بمسابقة الدوري، موجًها رسالة لجماهير القلعة البيضاء.

وقال حمادة طلبة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "جماهير نادي الزمالك ستكون كلمة السر في مباراة القمة".

وتابع: "أشكر لاعبي الزمالك والجهاز الفني على تحملهم المسئولية في الفترة الماضية، معتمد جمال نجح في الاستفادة بقدرات كل لاعب في صفوف الزمالك".

وعن المباراة، أكد طلبة أن مباراة القمة ليس لها توقعات مشيرًا إلى أنه في حالة فوز الزمالك على الأهلي سيحسم بطولة الدوري.

وأضاف: "يجب أن يتعامل لاعبي الزمالك بشكل طبيعي في المباراة دون أي ضغوط، التتويج بالدوري هذا الموسم سيكون الأفضل في تاريخ النادي".

وأتم: "ثبات التشكيل سبب ظهور دفاع الزمالك بشكل متميز، محمد إسماعيل جوكر ويستطيع اللعب في أكثر من مركز".