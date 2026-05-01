نواب: انخفاض البطالة لـ 6.2% يعكس نجاح السياسات الاقتصادية

برلمانية: إطلاق المنصة الوطنية لسوق العمل سيساعد في توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة حول فرص العمل والباحثين عنها

برلماني: توجيهات الرئيس ستسهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم وفرص العمل المتاحة

ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال، بشأن ربط التعليم بسوق العمل، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، مؤكدين أنها خطوة نحو خفض معدلات البطالة ودعم مسار التوظيف في مصر .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك اليوم في احتفال عيد العمال، والذي أُقِيمَ بمقرِ الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد.

وفى هذه المناسبة؛ وحرصا على مصالح العمال وتحسين أوضاعهم، وجه الرئيس السيسى بما يلى:

إطلاق منصة سوق العمل، لزيادة معدلات التشغيل داخليا وخارجيا، وتوفير فرص لتنمية مهارات الشباب، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

تشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتلبية احتياجات سوق العمل.

تشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل.

وقال الرئيس السيسي - في كلمة ألقاها أمس بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام - إنه على الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم، إلا أن نسبة البطالة في مصر انخفضت إلى 6.2٪؜ .. منوها بالجهود المبذولة لإيجاد فرص عمل جديدة، بما في ذلك في مجالي الزراعة والصناعة.

في هذا الصدد، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها خلال احتفالية عيد العمال من قبل الرئيس السيسي ، تمثل خطوة مهمة نحو معالجة جذور مشكلة البطالة، وليس مجرد التعامل مع نتائجها، مشيرة إلى أن هذه التوجيهات تعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير منظومة التشغيل في مصر.

وأوضحت" أبو زيد" في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستسهم في وضع رؤية متكاملة لتحديد احتياجات سوق العمل الفعلية، وتوجيه السياسات التعليمية والتدريبية بما يتناسب مع هذه الاحتياجات، بما يحد من الفجوة بين مخرجات التعليم وفرص العمل المتاحة.

وأضافت عضو النواب أن إطلاق المنصة الوطنية لسوق العمل سيساعد في توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة حول فرص العمل والباحثين عنها، بما يسهم في تسهيل عملية الربط بين الطرفين، ورفع كفاءة التشغيل، وتقليل البطالة الناتجة عن نقص المعلومات.

كما أشارت إلى أن تشكيل لجنة لربط التعليم بسوق العمل يُعد خطوة محورية، حيث يضمن تطوير المناهج وبرامج التدريب لتواكب احتياجات القطاعات المختلفة، بما يعزز جاهزية الشباب لسوق العمل ويقلل من معدلات البطالة، خاصة بين الخريجين.

وأوضحت هذه الإجراءات تمثل تحولًا نحو نظام تشغيل أكثر كفاءة يعتمد على التخطيط والبيانات، وهو ما ينعكس تدريجيًا على خفض معدلات البطالة وتحسين فرص التشغيل المستدام.

في سياق متصل، ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال أمس ، بشأن انخفاض نسبة البطالة في مصر إلى 6.2٪؜ ، مؤكدا أن الدولة تتجه نحو تطبيق منظومة متكاملة تستهدف خفض معدلات البطالة من خلال أدوات حديثة تعتمد على التخطيط وربط التعليم بسوق العمل.

وأشار" مسعود" في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ستسهم في تحديد احتياجات سوق العمل الفعلية وتوجيه سياسات التدريب والتأهيل بما يتوافق معها، بما يساهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم وفرص العمل المتاحة.

وعن توجيهات الرئيس بـ إطلاق منصة وطنية لسوق العمل، أفاد أنها ستكون بمثابة حلقة وصل مباشرة بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، بما يتيح سرعة الوصول للوظائف المتاحة، ورفع كفاءة التوظيف ، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على الاندماج الفوري في سوق العمل، بما يساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتقليل نسب البطالة بشكل تدريجي وفعال .