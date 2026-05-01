القس أندريه زكي: الطائفة الإنجيلية تضم 19 مذهبًا و1500 كنيسة في مصر

قال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن الطائفة الإنجيلية في مصر تضم حاليًا 19 مذهبًا تحت مظلة المجلس الإنجيلي العام، مشيرًا إلى أن هذه المذاهب تمثل كنائس وطنية تمتد جذورها وعلاقاتها إلى الشرق والغرب.

وأوضح خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن على سبيل المثال، نشأت الكنيسة المشيخية في مصر بجهود الكنيسة المشيخية الأمريكية ونظيرتها في اسكتلندا، وكذلك الحال بالنسبة للكنائس الرسولية والمعمدانية، التي تأسست وفق نمط مشابه.

وأضاف أن هذه المذاهب نشأت قبل ما يقرب من 150 إلى 200 عام، حيث قامت إرساليات أوروبية وأمريكية بإنشائها، وظلت على ارتباط وثيق بالكنائس الأم في الغرب حتى خمسينيات القرن الماضي، قبل أن تستقل ماليًا وإداريًا، لتصبح كنائس شقيقة دون تبعية تنظيمية، مع استمرار علاقات التعاون الودية.

وأشار إلى أن الطائفة الإنجيلية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال القرنين الماضيين، إذ تضم اليوم 1500 كنيسة محلية على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد من المؤسسات الخدمية، مثل المدارس والمستشفيات والجمعيات الأهلية، ما يعكس اتساع نشاطها ودورها المجتمعي.