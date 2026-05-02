محاكمة 50 متهما بقضية خلية الهيكل الإداري للإرهابية.. اليوم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت الموافق 2 مايو 2026 محاكمة 50 متهما بتهمة الانضمام لخلية الهيكل الإداري، في القضية رقم 5264 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر أول.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 1993 وحتي 20 مايو 2023، المتهمون من الأول وحتى الحادي عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني عشر وحتى الأخير انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب.