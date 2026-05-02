محاكمة 68 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع.. اليوم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت 2 مايو 2026، محاكمة 68 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 12567 لسنة 2024، جنايات التجمع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتي 3 نوفمبر 2024، المتهمون من الأول وحتي الـ41 تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني والأربعون وحتي الأخير انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.