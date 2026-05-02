إصابة 24 عاملًا زراعيًا في انقلاب سيارة ربع نقل بوصلة طريق العدالة بالبحيرة

أصيب 24 شخصا بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة، بوصلة طريق العدالة الرابط بين طريقي العلمين - وادي النطرون والضبعة، وتحديدا بعد 15 كيلو مترا من طريق العلمين.

وعلى الفور، دفع مرفق الإسعاف بـ 8 سيارات مجهزة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وكشفت التقارير الطبية الأولية أن أغلب المصابين من أهالي مركز أبو المطامير، وجاءت بياناتهم كالتالي حمدي محمد فتوح، 23 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح متهتك لفروة الرأس اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعمرو السيد أمين، 19 عاما، جرح بفروة الرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ونجاة محمد عطية، 15 عاما، كدمة بالرأس والعين اليسرى، وشهد أحمد محمد عبد الدايم، 18 عاما، اشتباه نزيف بالمخ واشتباه خلع بالكتف اليسرى، وحبيبة أحمد محمد عبد الدايم، 12 عاما، اشتباه كسر بالذراع اليسرى، سماسم السيد محمد رمضان، 42 عاما، كدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب كل من: سهير عبد العاطي إسماعيل، 18 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، ومحمد محروس محمد، 16 عاما، اشتباه كسر بالذراع اليسرى، وكريمة إبراهيم عبد الفتاح، 30 عاما، كدمة شديدة بالصدر، وفرحة أحمد محمد عبد الدايم، 16 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد عبد الدايم، 47 عاما، اشتباه خلع بالكتف اليسرى وجرح قطعي بالوجه 5 سم، وأسماء تاج الدين عبد الحميد، 35 عامًا، جرح قطعي بالرأس 5 سم واشتباه خلع بالكتف اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج.

وأصيب أيضا أحمد عادل محمد عبد الغفار، 17 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالرسغ الأيمن، عبد الرحمن محمود الشبراوي، 17 عامًا، كسر بالجمجمة وسحجات متفرقة بالجسم، شريف يوسف شرف، 30 عاما، جرح قطعي بفروة الرأس 5 سم، و"حمدي يوسف شرف" 35 عاما، سحجات متفرقة بالجسم، و"محمد رمضان خليل" 19 عاما، كسر بالركبة اليسرى وجرح بفروة الرأس 3 سم، وعبد الرحمن جمال إبراهيم، 38 عاما، سحجات متفرقة بالجسم، و"صبحية محمد رمضان" 40 عاما، سحجات متفرقة، ليلي المهدي عبد المهيمن، 50 عاما، سحجات متفرقة، رضا يوسف شرف، 21 عاما، كدمة بالعمود الفقري، وصباح عاشور سعد" 26 عاما، سحجات وكدمات، دعاء محمد شوقي، 13 عاما، سحجات وكدمات، عطيات إبراهيم سليمان، 50 عامًا، كسر بالذراع اليسرى وسحجات متفرقة بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وقوع الحادث.