مصرع شاب فى مشاجرة بسبب معاكسة خطيبته ببنها

أنهى بائع فاكهة اليوم الأحد، حياة شاب طعنا بسلاح أبيض إثر مشاجرة بينهما بمنطقة الحرس الوطنى بمدينة بنها فى محافظة القليوبية، بسبب معاتبة المجنى عليه للمتهم لقيامه بمضايقة خطيبته، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى وتم القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.



كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية يفيد بورود اشارة من المستشفى بوصول شاب جثة هامدة وإصابة بعدة طعنات.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية وتوصلت تحريات رئيس مباحث قسم أول بنها، إلى ان المجنى عليه ويدعى أحمد ى" 23 عاما عامل وصل جثة هامدة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة بائع فاكهة حدثت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام على أثرها المتهم بطعن المجنى عليه طعنة نافذة بالصدر.

وأضافت التحريات أن المتهم بائع فاكهة كان يسعى للارتباط بخطيبة المجنى عليه، وعندما علم انها تم خطبتها للمجنى عليه كان يقوم بمضايقتها وتهديدها من خلال أرقام هواتف مختلفة، فضلًا عن توجيه عبارات سب وقذف للمجنى عليه وعند علم المجنى عليه بتلك الوقائع، توجه إلى والد المتهم ليشكو له تصرفات نجله، إلا أنه وأثناء ذهابه، استوقفه المتهم فى الطريق، ونشبت بينهما مشادة كلامية، قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه مستخدماً سلاح أبيض مطواة.