تأييد عقوبة حبس أحمد فتوح 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ.. تفاصيل

كشف الإعلامي أمير هشام عن تأييد محكمة النقض الحكم الصادر بحق لاعب نادي الزمالك، أحمد فتوح، بالحبس لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد رفض الاستئناف المقدم منه في القضية المتعلقة بدهس أحد الأشخاص بمحافظة مطروح.

وكتب امير هشام عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"عـــــــاجل ــ تأييد عقوبة حبس أحمد فتوح 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ ورفض الاستئناف في واقعة دهس شخص بمطروح ".



وتعرض في شهر أغسطس عام 2024 أحمد فتوح نجم الزمالك لحادث سير على الطريق السريع بالساحل الشمالي أدى إلى اصطدامه بأحد الأشخاص ووفاته على الفور بعد اصطدامه بسيارة فتوح.

وتم إلقاء القبض على لاعب الزمالك أحمد فتوح والتحفظ على السيارة.

واستقبلت مستشفى العلمين جثة هامدة باسم أحمد السيد .ا وتم التحفظ علي الجثمان بثلاجة الجثامين بمستشفى العلمين .