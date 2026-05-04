قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب اللصوص.. ولاية أمريكية تخسر مليار دولار من النفط سنويِا
صواريخ باليستية.. الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لهجوم إيراني
وزير الدفاع الإسرائيلي: فشل 7 أكتوبر يطارد القوات الجوية الإسرائيلية لسنوات
مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن إقرار الرؤية الإلكترونية لأول مرة.. ومعاقبة الممتنع عن النفقة
قدم الآن .. وظائف خالية بمصر للطيران 2026 بشروط بسيطة
الصحة العالمية تشيد بمصر دولة رائدة في جهود القضاء على فيروس C
بعد دخولها المستشفى بـ أنيميا حادة | تطور في حالة جنات الصحية
إنذار خطير| اعتداء صاروخي إيراني ضد الإمارات.. والدفاعات الجوية تصد الهجوم
رئيس قناة السويس يشهد مراسم تدشين سفينتي الصيد أعالي البحار رزق 2 و3 | صور
الحرس الثوري الإيراني : أي تحركات بمضيق هرمز تتعارض مع مبادئ قواتنا المعلنة ستواجه بالقوة
الحكومة : زيادة كميات الغاز الطبيعي والمازوت المورّدة لمحطات توليد الكهرباء في الصيف
خرافة خطيرة.. نقابة الأطباء تفجر مفاجآت حول نظام الطيبات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ترقب في الشارع| موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية

البنزين
البنزين
قسم الخدمات

​مع اقتراب نهاية الربع الحالي من العام، تتجه الأنظار صوب وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث يستعد أعضاء لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لعقد اجتماعهم الدوري المنوط به مراجعة وتحريك أسعار الوقود في السوق المحلية.

​موعد انعقاد اللجنة

 ​وفقاً للآلية المتبعة، تجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر). ومن المتوقع أن ينعقد الاجتماع القادم خلال الأيام الأولى من شهر يوليو 2026، لتقييم الفترة الماضية وتحديد أسعار البيع الجديدة التي سيتم العمل بها خلال الأشهر الثلاثة التالية.

​المعايير التي تحكم القرار

و​لا يتم اتخاذ قرار تسعير المواد البترولية بشكل عشوائي، بل تستند اللجنة في تقريرها إلى معادلة سعرية تشمل:

أسعار خام برنت عالمياً: رصد متوسط أسعار النفط في البورصات العالمية.

سعر صرف الجنيه أمام الدولار: كونه العامل الحاسم في تكلفة الاستيراد.

أعباء التداول والإنتاج: وتشمل تكاليف النقل، التكرير، والخدمات اللوجستية.

​توقعات الخبراء: بين التثبيت والتحريك

و​تتباين آراء المحللين الاقتصاديين حول مخرجات الاجتماع القادم في ظل الظروف الحالية، حيث هناك عدة سيناريوهات متوقعة:

سيناريو التثبيت: يرى البعض أن الحكومة قد تتجه لتثبيت الأسعار لامتصاص الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات التي تتأثر مباشرة بتكلفة النقل.

سيناريو التحريك (بنسبة لا تتجاوز 10%): يشير آخرون إلى أن استمرار التذبذب في أسعار الطاقة العالمية قد يدفع اللجنة لتحريك طفيف يتماشى مع خطة الدولة لرفع الدعم تدريجياً عن الوقود.

​وتلتزم اللجنة بمبدأ عدم تجاوز نسبة الزيادة أو الخفض عن 10% من السعر الحالي، وذلك لحماية المستهلك والاقتصاد من الصدمات السعرية المفاجئة.

​تحقيق التوازن بين تكلفة توفير المنتج وبين القدرة الشرائية

و​يظل سعر "بنزين 80" وسعر "السولار" هما الأكثر تأثيراً على قطاع النقل والمواصلات، بينما يراقب أصحاب السيارات الخاصة أسعار "بنزين 92 و95". 

وتؤكد المصادر أن الهدف الأساسي من هذه الاجتماعات هو تحقيق التوازن بين تكلفة توفير المنتج وبين القدرة الشرائية، مع ضمان توافر المحروقات في كافة محطات الجمهورية دون نقص.

الزيادة الأخيرة في المحروقات 

وكانت الزيادة الأخيرة والمؤثرة كانت قد أُقرت في مارس 2026، وجاءت مدفوعة بعدة عوامل رئيسية:

التوترات العالمية: تأثرت الأسعار بالنزاع الإيراني الأمريكي والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى لارتفاع سعر خام برنت عالمياً.

خطة رفع الدعم: استمرار الدولة في خطتها التدريجية لتقليص الدعم عن المواد البترولية للوصول بها إلى سعر التكلفة بنهاية عام 2026.

تكلفة الاستيراد: تأثر الميزان البترولي بتقلبات سعر الصرف وتكاليف الشحن والتأمين التي ارتفعت عالمياً.

البنزين أسعار الطاقة أسعار البنزين لجنة التسعير المحروقات المواد البترولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

وزير التربية والتعليم

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس| ماذا أعلنت التعليم؟

اسعار الفراخ اليوم

كيلو البانيه بـ 230 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين 4 مايو

الطلاق

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يشرح أسس الزواج في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

الأعلى للإعلام

رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام يبحث مع نقيب الأطباء ومساعد وزير الصحة لائحة الظهور الإعلامي للأطباء

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يبحث إقامة مصنع بشراكة صينية لتوطين صناعة توربينات الرياح

بالصور

غلطات بسيطة في قلي البطاطس تجعلها تمتص الزيت أكثر

غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفي بالثقافة التركية

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية

قبل طرحه في السينمات.. إطلاق التريلر الرسمي لفيلم الكلام على إيه

البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"
البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"
البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"

ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في الثلاجة؟

ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟
ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟
ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد