خطوات ذهبية .. 5 إجراءات تتبعها عند فقدان هاتفك الشخصي

​يُعد فقدان الهاتف المحمول في عصرنا الحالي أزمة تتجاوز مجرد خسارة "جهاز"، إذ أصبح مخزناً بعد فقدان أدق أسرارنا، وبياناتنا البنكية، وصورنا الشخصية.

ولأن الدقائق الأولى بعد الفقدان هي "الساعات الذهبية" التي تحدد مصير بياناتك، يكشف خبراء الأمن السيبراني عن 5 خطوات عاجلة لحماية خصوصيتك.

​1. التتبع الفوري وتأمين الشاشة (عن بُعد)

​قبل أن يصيبك الذعر، استخدم خاصية "البحث عن جهازي" (Find My Device) لهواتف الأندرويد، أو "العثور على الآيفون" (Find My).

​مجرد أن تقوم بتسجيل الدخول من أي جهاز آخر (لابتوب أو هاتف صديق) لتحديد موقع الهاتف على الخريطة.

​وينصح الخبراء باختيار خاصية "قفل الجهاز" (Secure Device) مع كتابة رسالة تظهر على الشاشة تتضمن رقماً آخر للتواصل معه، فهذا يمنع السارق من العبث بالمحتويات.

​2. تعطيل الشرائح (الخطوط) والخدمات البنكية

​لا تنتظر طويلاً؛ فالوصول إلى شريحة الهاتف يعني الوصول إلى رسائل التأكيد (OTP) التي تخترق حساباتك البنكية ومنصات التواصل الاجتماعي.

​لذا عليك الاتصال فوراً بخدمة عملاء شركة الاتصالات التابع لها لطلب "إيقاف الشريحة".

و​الأهم من ذلك التواصل مع البنك لإيقاف أي تطبيقات بنكية مرتبطة برقم الهاتف المفقود كإجراء احترازي.

​3. تغيير كلمات المرور للحسابات الحساسة

​الهاتف غالباً ما يكون مسجلاً للدخول تلقائياً في حسابات البريد الإلكتروني (Gmail/Outlook) ومنصات التواصل، لذا عليك البدء بتغيير كلمة سر البريد الإلكتروني الأساسي، ثم حسابات التواصل الاجتماعي.

​لأن عند تغيير كلمة السر، سيقوم النظام غالباً بتسجيل الخروج تلقائياً من كافة الأجهزة الأخرى، بما فيها هاتفك المفقود.

​4. مسح البيانات عن بُعد

و​إذا تيقنت أن الهاتف قد سُرق ولن يعود، أو أن محاولات التتبع باءت بالفشل، عليك التضحية بالجهاز لإنقاذ البيانات.

​لذا عليك استخدم خيار "مسح بيانات الجهاز" (Erase Device) من خلال حسابك على جوجل أو آيكلود.

​لكن عليك التذكر أن هذا الإجراء سيحذف كل شيء وسيفقدك القدرة على تتبع موقع الهاتف مرة أخرى، لذا اجعله خطوتك الأخيرة.

​5. تحرير محضر رسمي بالواقعة (إثبات حالة)

أما ​الخطوة القانونية فلا تقل أهمية عن التقنية؛ ففي حال تم استخدام هاتفك في أي نشاط غير قانوني، سيكون المحضر هو درعك القانوني.

​لذا عليك التوجه إلى قسم الشرطة التابع له أو "مباحث التليفونات"، وقدم رقم الـ IMEI الخاص بالجهاز (الموجود على علبة الهاتف).

وتساعد هذه ​الميزة في وضع الهاتف على القوائم السوداء، مما يجعل بيعه أو صيانته في المراكز الرسمية أمراً مستحيلاً.

كما يقدم الخبراء ​نصيحة لأن “الوقاية خير من العلاج”، وهي التأكد دائماً من تفعيل النسخ الاحتياطي التلقائي لصورك وملفاتك، واحتفظ برقم الـ IMEI الخاص بجهازك في مفكرة خارجية لاستخدامه عند الطوارئ.