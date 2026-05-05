نيسان تلغي جميع خططها الكهربائية في أمريكا بعد تدهور المبيعات

في خطوة مفاجئة تعكس تغيرات سوق السيارات، قررت نيسان Nissan إلغاء خططها لإنتاج السيارات الكهربائية في مصنع “كانتون” بولاية مسيسيبي، رغم استثمارات سابقة قدرت بنحو 500 مليون دولار أعلنت في 2021، القرار يأتي بعد تراجع الطلب على السيارات الكهربائية في السوق الأمريكية، ما دفع الشركة لإعادة تقييم استراتيجيتها والتركيز مجددا على سيارات البنزين، خاصة فئات الشاحنات والـSUV.

هذا التحول ليس معزولا، إذ يتماشى مع توجهات مشابهة من شركات أخرى مثل Honda، التي أعادت هي الأخرى ترتيب أولوياتها في الولايات المتحدة مؤخرا، وأبلغت نيسان مورديها رسميا بإلغاء مشاريعها الكهربائية في المصنع، مشيرة إلى “ظروف السوق” كعامل رئيسي وراء القرار.

في المقابل، تستعد نيسان لاستغلال المصنع لإحياء طرازات تقليدية قوية، من أبرز هذه الخطط عودة السيارة Nissan Xterra، التي ستحصل على تصميم جديد يعتمد على هيكل “جسم على إطار”، مع توقعات بطرحها في الأسواق بحلول 2028 بسعر يقل عن 40 ألف دولار، ما يعزز موقعها في فئة سيارات الطرق الوعرة.

كما تعمل الشركة على تطوير الجيل الجديد من البيك أب Nissan Frontier، إلى جانب إطلاق سيارة SUV بثلاثة صفوف قد تكون نسخة أكثر قوة من Nissan Pathfinder.

ويهدف هذا التحول إلى إنعاش مصنع “كانتون”، الذي يعاني من انخفاض الإنتاج، حيث لم يتجاوز إنتاجه في 2025 نحو 158 ألف سيارة، رغم طاقة تصميمية تتجاوز 400 ألف وحدة سنويا، وتعتمد نيسان في خطتها الجديدة على توحيد المنصات والمكونات بين الطرازات المختلفة، ما يساهم في خفض التكاليف وتحسين كفاءة الإنتاج.

بهذا القرار، تراهن نيسان على العودة إلى نقاط قوتها التقليدية في السوق الأمريكية، مع التركيز على الطلب الفعلي بدلا من التوسع السريع في السيارات الكهربائية، في محاولة لاستعادة التوازن وتعزيز حضورها في واحدة من أهم أسواقها العالمية.