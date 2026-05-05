قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخماد حريق اندلع على متن سفينة شحن كورية جنوبية في مضيق هرمز
كاسحة ألغام بحرية جديدة تنضم للخدمة في الأسطول الروسي
فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد بجامعة حلوان الأهلية
دعاء الصباح.. النبي أوصى بترديده 3 مرات ليرضيك الله يوم القيامة
أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026
نيسان تلغي جميع خططها الكهربائية في أمريكا بعد تدهور المبيعات
شبانة: حمزة عبدالكريم مفاجأة مصر في كأس العالم
معتمد جمال يدعم حسام عبد المجيد: أنت من أفضل مدافعي مصر
سقوط العربة الأخيرة.. التفاصيل الكاملة لحادث انقلاب عربة بقطار أسوان
شاهد .. الصور الأولى للسيطرة على حريق محل منظفات بشارع السوق بأسوان
هدفنا الإعلان عن نفسنا.. إنبي يرد على جدل التحكيم ومجاملة الأهلي
انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نيسان تلغي جميع خططها الكهربائية في أمريكا بعد تدهور المبيعات

نيسان
نيسان
كريم عاطف

في خطوة مفاجئة تعكس تغيرات سوق السيارات، قررت نيسان Nissan إلغاء خططها لإنتاج السيارات الكهربائية في مصنع “كانتون” بولاية مسيسيبي، رغم استثمارات سابقة قدرت بنحو 500 مليون دولار أعلنت في 2021، القرار يأتي بعد تراجع الطلب على السيارات الكهربائية في السوق الأمريكية، ما دفع الشركة لإعادة تقييم استراتيجيتها والتركيز مجددا على سيارات البنزين، خاصة فئات الشاحنات والـSUV.

هذا التحول ليس معزولا، إذ يتماشى مع توجهات مشابهة من شركات أخرى مثل Honda، التي أعادت هي الأخرى ترتيب أولوياتها في الولايات المتحدة مؤخرا، وأبلغت نيسان مورديها رسميا بإلغاء مشاريعها الكهربائية في المصنع، مشيرة إلى “ظروف السوق” كعامل رئيسي وراء القرار.

في المقابل، تستعد نيسان لاستغلال المصنع لإحياء طرازات تقليدية قوية، من أبرز هذه الخطط عودة السيارة Nissan Xterra، التي ستحصل على تصميم جديد يعتمد على هيكل “جسم على إطار”، مع توقعات بطرحها في الأسواق بحلول 2028 بسعر يقل عن 40 ألف دولار، ما يعزز موقعها في فئة سيارات الطرق الوعرة.

كما تعمل الشركة على تطوير الجيل الجديد من البيك أب Nissan Frontier، إلى جانب إطلاق سيارة SUV بثلاثة صفوف قد تكون نسخة أكثر قوة من Nissan Pathfinder.

ويهدف هذا التحول إلى إنعاش مصنع “كانتون”، الذي يعاني من انخفاض الإنتاج، حيث لم يتجاوز إنتاجه في 2025 نحو 158 ألف سيارة، رغم طاقة تصميمية تتجاوز 400 ألف وحدة سنويا، وتعتمد نيسان في خطتها الجديدة على توحيد المنصات والمكونات بين الطرازات المختلفة، ما يساهم في خفض التكاليف وتحسين كفاءة الإنتاج.

بهذا القرار، تراهن نيسان على العودة إلى نقاط قوتها التقليدية في السوق الأمريكية، مع التركيز على الطلب الفعلي بدلا من التوسع السريع في السيارات الكهربائية، في محاولة لاستعادة التوازن وتعزيز حضورها في واحدة من أهم أسواقها العالمية.     

نيسان Nissan نيسان ولاية مسيسيبي السيارات الكهربائية سيارات البنزين السوق الأمريكية Nissan Xterra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

البلوجر دنيا فؤاد

خدوا فلوسكوا منها | منشور صادم لـ شقيق البلوجر دنيا فؤاد بعد تبرعات الكانسر

1600 جنيه على البطاقة .. اسهل طريقه للحصول على منحة التموين

1600 جنيه للبطاقة.. أسهل طريقة للحصول على منحة التموين

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

ترامب

البيت الأبيض تحت الحصار .. إطلاق نار أثناء مؤتمر صحفي للرئيس ترامب

مصر للطيران

قرار عاجل في مصر للطيران بـ تعليق رحلاتها لـ 3 مدن إماراتية حتى إشعار آخر

ترشيحاتنا

وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة بولي سيرف للأسمدة

وزير البترول يتابع تنفيذ مشروع المجمع المتكامل للأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك بالسخنة

تراجع جديد في سعر اليورو اليوم

بعد كسر حاجز الـ 63 جنيهاً.. اليورو يعاود التراجع لمستويات الـ 62 بختام تعاملات الاثنين

أسطوانة البوتاجاز

البترول تطلق شخصية “بوتاجازو” للتوعية بالاستخدام الآمن لاسطوانات البوتاجاز

بالصور

نيسان تلغي جميع خططها الكهربائية في أمريكا بعد تدهور المبيعات

نيسان
نيسان
نيسان

شيري تيجو 9 تنجح في اختبار تصادم ثلاثي خلال قمة الأعمال الدولية 2026

شيري تيجو 9
شيري تيجو 9
شيري تيجو 9

سي ليون 08 .. رهان صيني يعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية

سي ليون 08
سي ليون 08
سي ليون 08

ارتفاع أسعار أرخص سيارة REEV في مصر

أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد