محاكمة 53 متهما بـ خلية الشرابية الإرهابية 6 يوليو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل أولى جلسات محاكمة 53 متهما بـ «خلية الشرابية» الإرهابية، لجلسة 6 يوليو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7720 لسنة 2025، جنايات الشرابية، قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.