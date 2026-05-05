تخفيضات على أغطية Pixel 10 الأصلية .. فرصة لحماية هاتفك بأقل من السعر المعتاد

تسلط 9to5Google الضوء على عرض تخفيض جديد يشمل الأغطية الرسمية من جوجل لجميع هواتف سلسلة Pixel 10 تقريبًا، في صفقة تُعد من أفضل الفرص حاليًا لمن يريد حماية جهازه مع الحفاظ على تطابق الألوان الكامل مع تصميم الهاتف ودعم الشحن اللاسلكي Qi2 بأقصى سرعة.

الفكرة ببساطة أن هذه الأغطية – التي تُعرف باسم Pixelsnap في بعض المقالات – معروفة بأنها أكثر تكلفة من البدائل التابعة لجهات خارجية، لكنها بالمقابل تقدم خامات أفضل، ملمسًا أكثر تماسكًا في اليد، وتوافقًا مثاليًا مع الكاميرا والأزرار، والآن يمكن الحصول عليها بخصم يصل إلى 20 في المئة عبر أمازون على معظم الطرازات في السلسلة.

أي طرازات يشملها التخفيض وما هي الأسعار؟

وفقًا لتقرير 9to5Google، العرض الحالي يغطي أغطية Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL وPixel 10 Pro Fold بالإضافة إلى Pixel 10a، مع اختلاف بسيط في نسبة التخفيض وسعر كل فئة.

الأغطية الرسمية لكل من Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL، التي يُباع الواحد منها عادة بحوالي 50 دولارًا، أصبحت الآن متاحة بسعر 39.99 دولارًا تقريبًا، أي خصم في حدود 20 في المئة عن السعر المعتاد، بينما انخفض سعر غطاء Pixel 10 Pro Fold إلى نحو 55.99 دولارًا بدلاً من 70 دولارًا، في حين تباع أغطية Pixel 10a بحوالي 23.99 دولارًا بعد الخصم.

تذكر 9to5Google بأن هذه ليست المرة الأولى التي تُخصم فيها هذه الأغطية، لكنها واحدة من المرات النادرة التي يشمل فيها التخفيض «السلسلة بالكامل» تقريبًا بألوان متعددة، وهو وضع لم يحدث بهذا الاتساع منذ عروض الجمعة السوداء Black Friday الأخيرة، ما يجعلها فرصة جيدة لمن اشترى هاتفه متأخرًا أو حصل على Pixel 10 كهدية في موسم الأعياد ولم يلحق بالعروض السابقة.

ألوان متعددة وتوافق مع Qi2

تشير 9to5Google إلى أن الأغطية الرسمية لجوجل تتميز قبل كل شيء بتطابقها البصري مع ألوان الهواتف نفسها، إذ تتوفر تشكيلة الألوان بحسب نوع الجهاز: مالكو Pixel 10 و10 Pro يمكنهم الاختيار من ألوان مثل Indigo وMoonstone وObsidian وPorcelain وLemongrass وFrost، بينما يحصل مستخدمو Pixel 10 Pro XL على خيارات مثل Moonstone وObsidian وJade، وكلها مصممة لتعكس لوحات الألوان التي تستخدمها جوجل في الهواتف.

هذه الأغطية مصنوعة عادة من هيكل بولي كربونات مع بطانة داخلية من المايكروفايبر للمساعدة في حماية ظهر الهاتف من الخدوش، كما أنها تدعم معيار Qi2 للشحن اللاسلكي المُمغنط، ما يعني أنك تحصل على أقصى سرعة شحن لاسلكي ممكنة لهاتفك دون الحاجة إلى ملحقات خاصة إضافية.

ينبه التقرير إلى أن ملمس هذه الأغطية «أكثر خشونة» أو grippy من كثير من أغطية الجهات الخارجية، ما يجعل الإمساك بالهاتف أكثر أمانًا وأقل عرضة للانزلاق، لكنه قد لا يعجب من يفضل إحساسًا ناعمًا أو انزلاقًا أكبر في الجيب.

لذلك، يعتبر العرض الحالي فرصة لتجربتها بسعر أقل لمن كان مترددًا سابقًا بسبب السعر المرتفع، مع العلم أن الجودة العامة والتوافق مع التصميم ومزايا Qi2 تجعل هذه الأغطية غالبًا الخيار «الأضمن» لمن يهتم بتجربة متكاملة من جوجل نفسها.

لماذا هذا التوقيت مهم لمستخدمي Pixel 10؟

تربط 9to5Google هذا التخفيض بحقيقة أن سلسلة Pixel 10 أصبحت الآن منتشرة على نطاق واسع في الأسواق الكبرى، وأن كثيرًا من المستخدمين يتجهون عادة بعد بضعة أشهر من شراء الهاتف إلى ترقية الأغطية أو استبدالها بعد تعرضها للبلى أو الخدوش.

وبما أن الأغطية الرسمية من جوجل نادرًا ما تُخصم على مستوى كل السلسلة دفعة واحدة، يرى الموقع أن هذا التوقيت مثالي لكل من: من اشترى Pixel 10 أو أحد أشقائه مؤخرًا بلا غطاء رسمي، أو من كان يعتمد على غطاء رخيص مؤقتًا ويفكر الآن في الانتقال إلى حماية أعلى جودة، أو حتى من يريد الاحتفاظ بغطاء إضافي بلون مختلف للهواتف التي يستخدمها بشكل يومي.

في نهاية المقال، يشير الكاتب إلى أن هذه الخصومات تأتي عبر أمازون وليست مرتبطة بعرض أوسع في متجر جوجل نفسه، ما يجعل من السهل الاستفادة منها لمن يتسوق عبر الإنترنت، مع تذكير بأن العروض من هذا النوع لا تستمر عادة لفترات طويلة، خصوصًا على الألوان الأكثر طلبًا مثل Obsidian وMoonstone لأجهزة Pixel 10 Pro XL وPixel 10 Pro Fold التي تميل إلى النفاد سريعًا عند وجود أي تخفيض كبير.