مش شغالة عندك.. شجار لفظي بين وزيرة بريطانية ووزير خزانة ترامب

بحسب مصادر مطلعة، نشب خلاف حاد بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في واشنطن الشهر الماضي، بسبب انتقادها الصريح للحرب على إيران.

وأدلت ريفز، التي كانت في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، بتصريح لقناة CNBC في 15 أبريل، أكدت فيه على أن أهداف الحرب على إيران "لم تكن واضحة قط".

وأعربت ريفز عن رأيها بأنها "غير مقتنعة" بأن "وضعنا الأمني ​​اليوم أفضل مما كان عليه قبل أسابيع قليلة"، ما أثار انتقادات لاذعة من بيسنت.

وخلال لقائهما في وقت لاحق من ذلك اليوم، وبّخ بيسنت ريفز بشدة على تصريحاتها، وفقًا لمصادر مطلعة.

وأصرّ وزير الخزانة على أن العالم أصبح أكثر أمانًا بفضل الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، بل إنه لوّح باحتمال شن طهران هجومًا نوويًا على لندن.

“مش شغالة عندك”

ردت ريفز بغضب قائلةً لبيسنت إنها لا تعمل لديه ولا تحت إمرته ولاطوعه وأنها لم يعجبها أسلوبه في الحديث معها، وأنها ترفض طريقته وأسلوبة، مصرة على أن حرب أمريكا والاحتلال الإسرائيلي لم يكن لها داعي ولا مبرر على الإطلاق، وأنها زادت من أزمات العالم التجارية.