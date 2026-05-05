استقبال رسمي لأبطال التجديف البارالمبي بمطار القاهرة بعد إنجازهم في بطولة فرنسا الدولية

وصلت بعثة المنتخب الوطني للبارا تجديف إلى مطار القاهرة الدولي، عائدة من فرنسا بعد مشاركة تاريخية في البطولة الدولية للبارا تجديف، التي أقيمت في الفترة من 1 إلى 3 مايو الجاري.

وضمت البعثة العائدة كلا من الكابتن ساهر رفعت، مدرب المنتخب، واللاعبة المتألقة ملك عبد الرحمن، واللاعب المتميز علاء حسن.

حظيت البعثة باستقبال رسمي رفيع المستوى فور وصولها، حيث كان في استقبال الأبطال الدكتور جبالي عبد المجيد، مدير عام التكريم والحافز بوزارة الشباب والرياضة، ممثلا عن الوزارة لنقل تحيات وتقدير الدولة المصرية لإنجازاتهم الرياضية.

كما شهد الاستقبال حضور وليد عبد المنعم، رئيس لجنة البروتوكولات بالاتحاد المصري للتجديف وعضو اللجنة الإعلامية بالاتحاد الأفريقي للتجديف، بالإضافة إلى حضور لافت ومميز للفنانة غادة عادل التي حرصت على التواجد لدعم الأبطال وتهنئتهم.

وتلقت البعثة اتصالا هاتفيا من اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد العربي للتجديف، لتهنئتهم والترحيب بعودتهم إلى أرض الوطن.

كما تلقى الأبطال اتصالا آخر للتهنئة من المهندس إبراهيم أيوب، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف والمشرف على التجديف البارالمبي بالاتحاد، مشيدا بما قدموه من أداء مشرف خلال المنافسات.

إنجازات بعثة مصر في البطولة

وكانت البطلة المصرية ملك عبد الرحمن حصدت ميداليتين فضيتين خلال منافسات البطولة، وأثبتت قدرتها العالية على التنافس على أعلى المستويات، حيث نجحت في حجز مركز الوصافة في منافسة شديدة التحدي.

من جانبه، قدم اللاعب علاء حسن أداء متطورا بحلوله في المركز السابع من بين 14 مركبا في السباق الأول بفارق 5 ثوان فقط عن اللاعب الألماني صاحب المركز السابع في بارالمبياد باريس 2024، ثم حقق المركز الخامس في السباق الثاني.

وجاءت هذه النتائج عقب معسكر تدريبي مكثف بالملعب الأولمبي في باريس خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل الماضي.

وأعرب اللواء شريف القماطي عن فخره بكل إنجاز يحققه أبطال مصر، مؤكدا أن رياضة البارا تجديف تشهد تطورا كبيرا. وأوضح أن ما حققته ملك هو نتيجة للإعداد الجاد والمستمر، ويعكس نجاح خطط الاتحاد في دعم الرياضيين ذوي الهمم، مشيرا إلى أن مصر تقدم نماذج مشرفة وأن هذا الإنجاز يعد بداية لمزيد من النجاحات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعلى الصعيد الجماهيري والعائلي، كان المشهد في مطار القاهرة لافتا ومؤثرا، حيث توافدت عائلات الأبطال لاستقبالهم، وسط فرحة عارمة كما حرص موظفو المطار والجماهير والمشجعون المتواجدون على التقاط الصور التذكارية مع الأبطال احتفاء بما حققوه من إنجاز يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية العالمية.