أيمن يونس يوجة رسالة دعم إلى معتمد جمال قبل لقاء سموحة

وجه ايمن يونس لاعب الزمالك السابق رسالة الي معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، قبل ساعات من اللقاء الحاسم بين الزمالك وسموحة بالدوري الممتاز.

وكتب أيمن يونس من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “انصفنا وانصرنا ووفقنا يااااارب.. كل التوفيق لكابتن معتمد جمال واللاعبين في مباراة سموحة اليوم .. مباراة البطولة.. جمهورنا العظيم في انتظاركم في الاستاد رجالة محترمين نتشرف بيكم ..كالمعتاد”.

ويستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الحاسمة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط مهمة للاقتراب أكثر من حسم لقب بطولة الدوري المصري.

هداف مواجهات الزمالك وسموحة

ويحتل أحمد سيد زيزو صدارة ترتيب هدافي مواجهات الزمالك وسموحة تاريخيا برصيد 5 اهداف وخلفه شيكابالا بـ4 أهداف بالتساوي مع حسام حسن مهاجم سموحة فيما سجل مصطفى شلبي وسيف الجزيري 3 أهداف.