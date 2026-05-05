مستقرة وجيدة.. شوبير يطمئن الجماهير على حالة أيمن منصور الصحية

طمأن الإعلامي أحمد شوبير جماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية لنجم الزمالك السابق أيمن منصور.



وأكد شوبير أن أيمن منصور، عضو مجلس إدارة مودرن سبورت، خضع لعملية جراحية في الظهر بعد معاناة طويلة، مشيرًا إلى أن حالته الصحية أصبحت مستقرة وجيدة عقب الجراحة، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى نشاطه الطبيعي.

وكان كشف تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق عن تعرض أيمن منصور نجم الزمالك و منتخب مصر السابق لوعكه صحيه أستدعت نقله للمستشفى .

و نشر تامر عبد الحميد صور أيمن منصور من داخل المستشفى و علق كاتبا:شفاك الله وعافاك يا سوبر وان شاء الله بسيطة يا حبيب الكل.