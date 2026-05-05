قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة خاصة.. ماذا قال جوارديولا للاعبي مانشستر سيتي بعد التعادل مع ايفرتون والابتعاد خطوة عن الأرسنال؟
كامل الوزير: مستقبل التنمية يرتكز على بناء منظومة نقل ولوجستيات متكاملة
سنتكوم: حاملة الطائرات جورج بوش تعبر بحر العرب.. وارتفاعات هائلة في البنزين
رئيس الوزراء: تطوير المطارات وتحويلها لمراكز لوجستية عالمية أولوية قصوى
أسامة ربيع: قناة السويس أحد الشرايين الرئيسية النابضة لحركة التجارة العالمية
جوزيف عون: نؤكد تضامن لبنان الكامل مع الإمارات وقيادتها وشعبها
يتحرك دون سائق.. النقل تطلق تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل أمام الجمهور غدًا | صور
الاحتلال يشن اقتحامات واسعة في الضفة ويهدم منشآت فلسطينية
توثيق الطلاق في 15 يوما.. والزوجة ترث حال امتناع الزوج قبل الوفاة| تفاصيل مشروع القانون
رغم التعطيل الإسرائيلي.. مصر تواصل دعمها الإنساني لغزة عبر قافلة “زاد العزة” الـ 189
مفوض الطاقة الأوروبي: العالم يواجه أشد أزمة طاقة وسط ارتفاع التكاليف بعد الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هل كان يودع محبيه؟.. قراءة في قصيدة «لم يضيع فرصة في حياته» بعد رحيل الشاعر سيد العديسي

الشاعر سيد العديسي
الشاعر سيد العديسي
جمال الشرقاوي

في لحظة يغلب عليها الحزن والتأمل، أعادت وفاة الشاعر سيد العديسي إحياء واحدة من أكثر نصوصه إثارة للتساؤل، وهي قصيدة «لم يضيع فرصة في حياته»، التي نشرها قبل رحيله بأيام وبدت لكثيرين وكأنها مرثية كتبها لنفسه قبل الرحيل.

القصيدة، التي تتناول مشهد جنازة بطلها، لا تكتفي بوصف الموت كنهاية، بل تحوله إلى لحظة استعادة كاملة للحياة، حيث يمر النعش أمام محطات الذاكرة والعلاقات القديمة، في استدعاء مكثف لما عاشه الإنسان من فرص وتجارب.

وفيما يلي نص القصيدة:

لم يضيع فرصة في حياته
أن يكون بيتكم في آخر النجع
فتلك ميزة
الآن فقط ستدرك قيمتها
لأنه الآن فقط
يمكن لنعشك المرور أمام بيوت كل البنات اللاتي عرفتهن
واللاتي سهرت من أجلهن ليالي طويلة تفصل الخطط والخطابات.
...
يمكنك التلكؤ عند كل بيت
كان لك بداخله ذكرى
لا تنشغل إذا ما شعر من يحملونك بالثقل
ولا تغضب إذا ما أنزلوك في الطريق
ربما تتواطأ معك الصدف
فتكون أمام بيتها بالضبط
...
ولما يرفعونك
كرامتك في دفنك -
سيبدأ جسمك في الثقل مرة أخرى
ولأنك لم تكن لتفوت أي فرصة في حياتك
سينزلونك ما يزيد عن العشرين مرة
وما أن يصلوا للمقابر
سيلقون بك ويعودون
-وطبعا -
لن ينسوا سب من أخرجهم من بيوتهم في مثل هذه الساعة
بالرغم من أن الرحمة تجوز لك.

النص يقدم بطله كإنسان «لم يضيع فرصة في حياته»، حتى في لحظة موته، إذ يتخيل أن تتحول جنازته إلى جولة أخيرة بين ذكرياته، وبين السخرية السوداء والحنين، تتشكل مفارقة لافتة: الموت هنا ليس نهاية صامتة، بل لحظة صاخبة بالاسترجاع والندم وربما السخرية من الذات.

إعادة تداول النص عقب رحيله فتحت باب التأويل على مصراعيه: هل كان سيد العديسي يكتب نفسه؟ أم كان يرصد نموذجًا إنسانيًا عامًا يرى في الموت فرصة أخيرة لمراجعة ما فات؟، وفي كل الأحوال، تبقى القصيدة شاهدًا على صوت شعري خاص، استطاع أن يحول لحظة الرحيل إلى سؤال مفتوح: ماذا يتبقى من الإنسان.. بعد أن تمر جنازته من أمام كل ما عاشه؟

وكان قد توفي الشاعر والكاتب الصحفي سيد العديسي، أول أمس، بعد مسيرة جمع فيها بين الصحافة والكتابة الشعرية، وترك خلالها حضورًا خاصًا لدى قراء قصيدة العامية والنثر، خاصة عبر نصه الأشهر «كيف حالك جدًا»،  وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته في مسقط رأسه بالأقصر.

الشاعر سيد العديسي «لم يضيع فرصة في حياته مشهد جنازة محطات الذاكرة سيد العديسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

البيض

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

خطوط محمول

وداعًا للنصب الإلكتروني| تحرك جديد من الاتصالات.. وعقوبات رادعة للمخالفين وخبير سيبراني يوضح طرق الحماية

امطار

انخفاض الحرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء 5 مايو

انبي

75 مليون بداية تفاوض.. إنبي يحدد سعر انتقال نجمه إلى بيراميدز

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

الزمالك

تعديلات بالهجوم.. الغندور يكشف عن تشكيل الزمالك الأقرب أمام سموحة

ترشيحاتنا

الامم المتحدة

الأمم المتحدة تبدي قلقًا بالغًا من تقارير عن إعدامات خارج القضاء في مالي

الأردن يوقع اتفاقية مع النرويج لتطوير كرة القدم النسوية

الأردن يوقع اتفاقية مع النرويج لتطوير كرة القدم النسوية

عراقجي

عراقجي يغادر اليوم إلى الصين في زيارة خاطفة

بالصور

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد
لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد
لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفلة مشتول القاضي بالشرقية

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

في موسمه.. فوائد خارقة عند تناول البطيخ

فوائد خارقة عند تناول البطيخ
فوائد خارقة عند تناول البطيخ
فوائد خارقة عند تناول البطيخ

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي
مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي
مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد