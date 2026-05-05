الرئيس اللبناني: السلم الأهلي خط أحمر.. ولا مكان لفتنة طائفية أو مذهبية

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون، قال إنه على الجميع الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية، وإلا فالخسارة ستكون شاملة.



وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن السلم الأهلي خط أحمر ولا مكان لفتنة طائفية أو مذهبية، وإن المفاوضات هي المسار الوحيد المتبقي بعد نفاد الحلول الأخرى.

كما أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون ما وصفه بالاعتداء الذي تعرضت له الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن هذا الهجوم يشكل انتهاكًا خطيرًا لسيادة الدولة وأمنها واستقرارها، إضافة إلى كونه مساسًا بالقيم الإنسانية والقانون الدولي.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام، شدد عون على تضامن لبنان الكامل مع الإمارات قيادةً وشعبًا في مواجهة هذه التحديات، مؤكدًا دعم بلاده لأي إجراءات من شأنها الحفاظ على أمن واستقرار الدول الشقيقة وصون سيادتها.

ويأتي هذا الموقف في إطار سلسلة من ردود الفعل الإقليمية والدولية التي أعقبت التطورات الأخيرة، والتي أثارت إدانات رسمية من عدة أطراف، وسط دعوات إلى ضرورة احترام القانون الدولي وتجنب أي أعمال من شأنها تهديد الاستقرار في المنطقة.

وتؤكد التصريحات اللبنانية حرص بيروت على تعزيز علاقاتها مع الدول العربية، والتأكيد على مبادئ التضامن العربي في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحساسة التي تشهدها المنطقة.