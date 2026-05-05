المصريين الأحرار: السودان ركيزة للأمن القومي المصري وتحذير من تداعيات التصعيد

تابع حزب المصريين الأحرار بقلقٍ بالغ، مقرونًا بإدراكٍ دقيق لحساسية المرحلة، التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة السودانية، وما يصاحبها من تصعيدٍ ينذر بانعكاسات تتجاوز حدود الدولة، لتمتد بتداعياتها إلى مجمل الإقليم.

وأدان الحزب استهداف المنشآت الحيوية، معتبرًا أن المساس بها يُمثل انتهاكًا جسيمًا لمقدرات الشعب السوداني، وإخلالًا خطيرًا بأسس الدولة الوطنية، بما يفتح المجال أمام دوائر أوسع من الفوضى ويزيد من تعقيد فرص التسوية.

السودان ركيزة أساسية في معادلة الأمن القومي المصري

وأكد الحزب أن السودان، بما يحمله من ثقلٍ تاريخي وموقعٍ استراتيجي، لا يمكن اختزاله في ساحة صراع، بل يمثل ركيزة أساسية في معادلة الأمن القومي المصري، وأن استقراره يظل ضرورة حتمية لا تحتمل التأجيل أو المساومة.

وانطلاقًا من هذه الرؤية، يدعو الحزب إلى الوقف الفوري لكافة مظاهر التصعيد، وتغليب منطق الحوار، والانخراط الجاد في مسارٍ سياسي شامل يُعيد للدولة السودانية توازنها، ويصون وحدة أراضيها، ويكفل لشعبها حقه المشروع في الأمن والاستقرار.

كما جدد حزب المصريين الأحرار رفضه القاطع لأي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الصراع أو إطالة أمده، مؤكدًا أن الحل المستدام يجب أن ينبع من إرادة وطنية سودانية خالصة، مدعومة بجهود إقليمية ودولية متوازنة تحترم سيادة الدولة وتدعم مؤسساتها.

كما شدد الحزب على أن أمن السودان يمثل خطًا أحمر، وأن استقراره هو الدعامة الرئيسية لاستقرار المنطقة، محذرًا من أن استمرار حالة التصعيد لن يفضي إلا إلى مزيد من التعقيد، بما يفرض كلفة باهظة على الجميع.