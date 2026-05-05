قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطني الفلسطيني: الخط البرتقالي المستحدث من الاحتلال في غزة يهدف للاستيلاء على الأراضي
أول بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية عن تبرعات دنيا فؤاد محاربة السرطان
وزير الحرب الأمريكي: ترامب قد يأمر بعودة الحرب
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب منطقة المناقيش جنوب غربي الكويت
تنسيق أمني .. إسرائيل تبحث مع الولايات المتحدة خيارات ضرب إيران
النواب يوافق نهائيًا على حساب ختامي موازنة 2024 - 2025
ميسي في 2026.. إمبراطورية مالية تتجاوز حدود المستطيل الأخضر وثروة تقترب من المليار
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستواجه قوة نارية هائلة حال استهداف السفن في مضيق هرمز
"تخرج من عندنا"|مدارس المنيل القومية تنعي هاني شاكر: ترك بصمة خالدة
لهذه الأسباب .. طبيبة تحذر مرضى السكري من نوع شهير للحبوب الكاملة | خاص
من القمة إلى المأزق.. عقدة الكبار تسقط ليفربول خارج أنفيلد.. صفر انتصارات يفضح موسم البطل السابق .. بالأرقام
وزير الحرب الأمريكي: عمليات منفصلة لحماية الملاحة في هرمز دون دخول المجال الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس لجنة الصحة: الحساب الختامي يتطلب قراءة دقيقة لحماية الأمن الصحي

شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام 2024/2025، تأتي في لحظة تفرض قراءة دقيقة لما تحقق، ونظرة أكثر عمقًا لما يجب أن يتحقق، خاصة في قطاع يمس الأمن القومي الصحي للمواطن المصري.

وأضاف باشا، في كلمته خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي ، أن اللجنة تؤكد موافقتها على الحساب الختامي، انطلاقا من دعمها لمؤسسات الدولة، وإدراكها لحجم التحديات الاقتصادية العالمية التي انعكست بشكل مباشر على الموازنات العامة، وبالأخص في قطاع الصحة الذي شهد ضغوطًا غير مسبوقة، سواء في تكلفة المستلزمات الطبية، أو الأدوية، أو أجور الأطقم الطبية.

وأوضح باشا أن الحساب الختامي عكس تحسنا نسبيا في توجيه الإنفاق الصحي، خاصة فيما يتعلق بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية، مشيدا بما تم في ملف المبادرات الرئاسية التي ساهمت في تخفيف العبء عن ملايين المواطنين، ورفعت من كفاءة الكشف المبكر والعلاج.

وأشار رئيس لجنة الصحة إلى أنه رغم هذه الإيجابيات، فإن القراءة الفنية الدقيقة تكشف عن عدد من التحديات التي يجب التعامل معها بوضوح وحسم، أولها استمرار فجوة الإنفاق الصحي مقارنة بالنسبة الدستورية، وهو ما يتطلب إعادة ترتيب الأولويات، وضمان توجيه مزيد من الموارد لقطاع الصحة باعتباره استثمارًا في الإنسان.

وتابع شريف باشا، أن ثاني التحديات يتمثل في كفاءة توزيع الموارد، حيث توجد تفاوتات في مستوى الخدمات بين المحافظات، ما يستدعي تعزيز اللامركزية وربط الإنفاق بمؤشرات الأداء الفعلية، وليس فقط بالاعتمادات التقليدية.

وأكد باشا أن ملف الدواء لا يزال أحد أبرز التحديات، سواء من حيث توافر بعض الأصناف أو ارتفاع التكلفة، وهو ما يتطلب تعميق التصنيع المحلي، وتفعيل سياسات الشراء الموحد، وإحكام الرقابة على سلاسل الإمداد.

وأضاف باشا، أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية، مشددا على ضرورة تحسين بيئة العمل للأطباء وهيئات التمريض، وتوفير التدريب المستمر، وربط الحوافز بالأداء والجودة.

ولفت إلى أن هناك تحديا جوهريا يتمثل في وجود عدد من المستشفيات التي تم إنشاؤها ولم يتم تجهيزها أو تشغيلها حتى الآن، وهو ما يمثل خللا في كفاءة الإنفاق، حيث لا ينعكس هذا الاستثمار على الخدمة الفعلية المقدمة للمواطن ولا يشعر به على أرض الواقع.

وأكد رئيس لجنة الصحة أن موافقة اللجنة اليوم ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي موافقة مشروطة برؤية إصلاحية واضحة، تقوم على التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، وعلى تعزيز الحوكمة والشفافية، وربط كل جنيه يُنفق بعائد صحي ملموس يشعر به المواطن.

بناء نظام صحي قوي يتحقق بحسن إدارته وكفاءة توجيهه والمتابعة الدقيقة لمخرجاته

وشدد شريف باشا علي أن بناء نظام صحي قوي لا يتحقق فقط بزيادة الإنفاق، بل بحسن إدارته وكفاءة توجيهه والمتابعة الدقيقة لمخرجاته، مجددا دعم الدولة المصرية، وحرص اللجنة على أن يكون قطاع الصحة في صدارة أولويات العمل الوطني، بما يحقق كرامة المواطن المصري، ويعزز من قدرته على الإنتاج، ويؤسس لجمهورية جديدة قوامها الإنسان أولا.

الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام 20242025 النواب الحساب الختامي الموازنة صحة النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

البيض

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

اللحوم

قبل عيد الأضحي.. مفاجأة فى أسعار اللحوم والأضاحى بالأسواق

دعاء الصباح

دعاء الصباح.. النبي أوصى بترديده 3 مرات ليرضيك الله يوم القيامة

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

أسعار الأسماك

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026

ترشيحاتنا

الحمام

كارثة صغيرة في الحمام.. جفاف السيفون يحول بيتك لمصدر روائح كريهة

التوت

أيهما أفضل التوت الأبيض أم الأحمر ؟.. تعرف على الفرق والفوائد

علاج الكوليسترول

ابتعد عن الكحول.. نظام غذائي لعلاج الكوليسترول الضار

بالصور

لهذه الأسباب .. طبيبة تحذر مرضى السكري من نوع شهير للحبوب الكاملة | خاص

لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة
لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة
لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة

من دون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لأطفالك

بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك
بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك
بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك

أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل

أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل
أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل
أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل

نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة

نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة
نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة
نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد