غارات مكثفة لطيران الاحتلال على صفد البطيخ وبيوت السياد في جنوب لبنان

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، قيام طيران الاحتلال بشن غارات على بلدتي صفد البطيخ وبيوت السياد في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرة جرافة دي 9 إسرائيلية في بلدة رشاف جنوبي لبنان وحقق إصابة مباشرة.

وأعلن حزب الله، استهداف آلية إسرائيلية بمسيرة في بلدة دير سريان جنوبي لبنان، مشيرا إلى أنه حقق إصابة مباشرة، علاوة على قصفه بصواريخ تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن "حزب الله أطلق نحو 70 مسيرة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار".