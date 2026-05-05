الاتحاد القطري لكرة القدم يستحدث دوري نجوم قطر 2

قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد القطري لكرة القدم إلغاء كلاً من مسابقتي الدوري الأولمبي ودوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي القادم 2026-2027، وإقامة مسابقة دوري جديد بمسمى "دوري نجوم قطر 2" دوري QSL2.



وسيضم دوري نجوم قطر 2 كلاً من: (فرق أندية الدرجة الثانية، منتخب قطر تحت 23 سنة، الفريق ب لبعض أندية الدرجة الأولى) التي تستوفي شروط ومعايير المشاركة في المسابقة بناء على الاجتماعات التنسيقية مع الأندية حول هذا الخصوص

ومن قرارات اللجنة التنفيذية أيضاً: "يسمح لكل نادٍ من أندية الدرجة الأولى (الفريق الأول) بمشاركة (5) لاعبين محترفين أجانب بحد أقصى + لاعبين اثنين من اللاعبين الموهوبي نضمن قائمة الـ11 لاعب داخل أرضية الملعب في أي وقت من أوقات المباراة.

كما يسمح لكل نادٍ من أندية الدرجة الثانية (الفريق الأول) بمشاركة 8 لاعبين محترفين أجانب ضمن قائمة الـ11 لاعب داخل أرضية الملعب في أي وقت من أوقات المباراة.