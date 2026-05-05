لبنان على حافة التصعيد | السلم الأهلي في مواجهة نيران الجنوب

في ظل تصاعد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، يقف لبنان أمام لحظة مفصلية تختبر تماسكه الداخلي وقدرته على تجنب الانزلاق نحو الفوضى. وبينما تتسع رقعة المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، تتزايد المخاوف من تداعيات لا تقتصر على الجبهة العسكرية فحسب، بل تمتد إلى الداخل اللبناني المرهق أصلًا بالأزمات. في هذا السياق، تأتي تحذيرات جوزيف عون بأن السلم الأهلي “خط أحمر”، لتسلط الضوء على خطر الفتنة والانقسام، في وقت تتصاعد فيه الخسائر البشرية وتتسع دائرة التوتر الإقليمي، ما يطرح تساؤلات ملحة حول مستقبل الاستقرار في البلاد وإمكانية احتواء الأزمة قبل خروجها عن السيطرة.

الرئيس اللبناني: السلم الأهلي خط أحمر.. ولا مكان لفتنة طائفية أو مذهبية

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون، قال إنه على الجميع الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية، وإلا فالخسارة ستكون شاملة.



وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن السلم الأهلي خط أحمر ولا مكان لفتنة طائفية أو مذهبية، وإن المفاوضات هي المسار الوحيد المتبقي بعد نفاد الحلول الأخرى.

كما أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون ما وصفه بالاعتداء الذي تعرضت له الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن هذا الهجوم يشكل انتهاكًا خطيرًا لسيادة الدولة وأمنها واستقرارها، إضافة إلى كونه مساسًا بالقيم الإنسانية والقانون الدولي.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام، شدد عون على تضامن لبنان الكامل مع الإمارات قيادةً وشعبًا في مواجهة هذه التحديات، مؤكدًا دعم بلاده لأي إجراءات من شأنها الحفاظ على أمن واستقرار الدول الشقيقة وصون سيادتها.

ويأتي هذا الموقف في إطار سلسلة من ردود الفعل الإقليمية والدولية التي أعقبت التطورات الأخيرة، والتي أثارت إدانات رسمية من عدة أطراف، وسط دعوات إلى ضرورة احترام القانون الدولي وتجنب أي أعمال من شأنها تهديد الاستقرار في المنطقة.

وتؤكد التصريحات اللبنانية حرص بيروت على تعزيز علاقاتها مع الدول العربية، والتأكيد على مبادئ التضامن العربي في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحساسة التي تشهدها المنطقة.

الصحة اللبنانية: 2702 شهيد و8311 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي

كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 2702 شهيد و8311 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل

قوات الاحتلال تسيطر برًّا على أكثر من 50 بلدة في الجنوب اللبناني

أفاد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل تصعيد اعتداءاته على البلدات الجنوبية اللبنانية، عبر سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدة مناطق، بينها بلدتان سبق أن وجه لهما إنذارات بالإخلاء صباح اليوم، في إطار اتساع رقعة العمليات العسكرية.

وأوضح سنجاب أن القوات الإسرائيلية تفرض سيطرة برية على أكثر من 50 بلدة جنوب الليطاني، إلى جانب سيطرة بالنيران على أكثر من 60 بلدة أخرى، ما يعني أن أكثر من 110 بلدات باتت تحت تأثير العمليات، سواء بالتواجد العسكري المباشر أو عبر القصف وإخلاء السكان.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات منذ صباح اليوم، استهدفت آليات عسكرية إسرائيلية، بينها جرافات ودبابات “ميركافا” في عدة بلدات، إضافة إلى تجمعات للجنود، مشيرا إلى أن وتيرة العمليات تتصاعد من الجانبين، ما يعكس استمرار التصعيد الميداني في الجنوب اللبناني.