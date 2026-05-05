حظر دخول المدافن | قرار نهائي من نقابة الصحفيين في جنازة هاني شاكر

كشف مجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، ضوابط تصوير وتغطية جنازة ومراسم دفن الفنان الراحل هاني شاكر.

وقال إبراهيم في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" هناك دخلاء على المهنة وأشخاص ليسوا صحفيين يشوهون مهنة الصحافة والتصوير الصحفي ".



وتابع "بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين وإحدى الشركات المسؤولة عن تنظيم الجنازات والعزاءات ونقابة المهن التمثيلية".

وأكمل مجدي إبراهيم :" تم إعداد استمارة للمصورين الصحفيين الراغبين في تغطية مراسم دفن هاني شاكر وسوف يتم تجهيز فيست خاص بالمصورين الصحفيين وسيكون لهم اماكن محددة للتصوير وسيكون لهم ممرات للتحرك خلال مراسم الدفن والعزاءات".

ولفت مجدي غبراهيم :" غير مسموح بدخول الصحفيين داخل المسجد وهنصور صور وفيديوهات ويتم توفيرها لكل الصحفيين"، مضيفا:" ممنوع على الصحفيين الذهاب للمدافن غدا في جنازة هاني شاكر ".