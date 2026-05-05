فرج عامر: انتهي الدرس مبروك للزمالك وهارد لك للأهلي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على سموحة بهدف نظيف دون رد في القاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب ضمن منافسا الجولة السادسة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز.

و علق فرج عامر رئيس نادي سموحه السابق عبر فيسبوك كاتبا: انتهي الدرس ،مبروك للزمالك وهارد لك للاهلي.

وشهدت الدقيقة 9 فرصة خطيرة لفريق سموحة عن طريق صامويل أمادي

وظهر التحفظ الدفاعي لكلا الفريقين خوفاً من إستقبال أي أهداف

وشهدت الدقائق الاخيرة من الشوط الاول ضغط هجومي من لاعبي الزمالك من أحل إحراز هدف التقدم دون تشكيل خطورة حقيقية.

ونجح عدي الدباغ في إحراز هدف الزمالك في الدقيقة 61 بعد كرة عرضية إلي داخل منطقة الجزاء عن طريق خوان بيزيرا ليسدد الدباغ داخل الشباك

بهذه النتيجة يتربع الزمالك على عرض الدوري المصري برصيد 53 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري لينتظر نقطة واحدة لحسم اللقب بصفة رسمية