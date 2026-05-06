رئيس التحرير
طه جبريل
قافلة طبية متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وتسليم أجهزة تعويضية ببني سويف

تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،  تم عقد القافلة الطبية المجانية متكاملة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم  بالتعاون بين المحافظة "إدارة شؤون الإعاقة "ومؤسسة نهضة بني سويف وكلية الطب البشري جامعة النهضة وتحت إشراف مديرية الصحة ، في إطار دعم الرعاية الصحية لذوي الهمم على مستوى محافظة بني سويف

حضر القافلة التي عقدت بمدرسة التربية الفكرية: محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، سيد سعد مدير شؤون الإعاقة بالمحافظة،الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف،الدكتور أيمن رفعت وكيل كلية طب جامعة النهضة، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية وممثلي الجهات المشاركة

وشهدت القافلة تقديم خدمات طبية متكاملة لعدد 2037 مريض  كشف وعلاج بالمجان و شملت  تخصصات(باطنة ، أطفال،عظام ،جلدية،نساء وولادة،جراحة عامة، علاج طبيعي، رمد، تحاليل طبية ، ومبادرات فحص سكر و أمراض كلي ودهون وأورام الثدي.)، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى تقديم جلسات توعية صحية ودعم نفسي للطلاب وأسرهم. كما تضمنت الفعاليات تسليم عدد من الأجهزة التعويضية "سماعات" للحالات المستحقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص الدمج المجتمعي.

و على هامش القافلة نقل محمد بكري رئيس المدينة تحيات وتقدير اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف للقائمين على تنفيذ القافلة،والتي تمثل  نموذجاً ناجحاً للشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهاز التنفيذي والجامعات لدعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية، و الوصول بالخدمات الطبية للمستحقين وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

من ناحيته أشار وكيل  الصحة هاني جميعة، إلى أن القافلة تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، منوها عن ترحيب واستعداد المديرية للتعاون مع كافة الجهات الشريكة للتوسع في عقد مثل تلك القوافل دعما لتوجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الصحية، وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين،

فيما أضاف سيد سعد مدير شؤون الإعاقة بالمحافظة ،أن القافلة تم تنظيمها تحت رعاية المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز، وتأتي خطة عمل الإدارة التي تم عرضها علي سيادته في أبريل الماضي ، ومن خلال تنظيم سلسلة من  المبادرات المجتمعية والتنموية لتقديم الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة ،خاصة في ظل الاهتمام النوعي الذي توليه الدولة لملف الإعاقة، منوها عن حضور المحافظ للفعالية التي تم تنظيمها أمس للطفل اليتيم المعاق بجمعية النور والأمل

من جانبه، أوضح وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، أن القافلة تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة للتوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، وتعزيز الشراكات مع مديرية الشئون الصحية ببنى سويف وكلية الطب جامعة النهضة  بما يحقق أثرًا ملموسا في خدمة المجتمع.

