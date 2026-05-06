الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

المونوريل.. تكنولوجيا بلا سائق وتغذية كهربائية تكلفت 550 مليون جنيه

وفاء نور الدين

يبدأ اليوم، الأربعاء، تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل أمام الركاب، والذى يعتمد على منظومة نقل حديثة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية، في إطار خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الذكي، وربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووصلت تكلفة توفير التغذية الكهربائية لمونوريل شرق النيل إلى 550 مليون جنيه  بطول 56.5 كيلو متر ضمن جهود الدولة لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات القومية، كما كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

المونوريل قطار بلاسائق

ويعتمد المونوريل على قطارات تعمل بدون سائق، مع نظام تحكم آلي كامل يضمن دقة التشغيل، حيث يصل زمن التقاطر إلى 3 دقائق، مع خطة لخفضه إلى 90 ثانية مستقبلًا مع زيادة أعداد الركاب.

وتستغرق الرحلة من محطة استاد القاهرة حتى العاصمة الإدارية نحو 70 دقيقة، ما يوفر بديلًا سريعًا لحركة التنقل اليومية.

ومن أبرز عناصر الأمان؛ تركيب أبواب زجاجية عازلة (Screen Doors) على أرصفة المحطات، تُفتح بالتزامن مع أبواب القطار، بما يمنع السقوط أو العبور العشوائي، كما تم تصميم العربات بممرات داخلية تتيح التنقل بين العربات بسهولة، ما يرفع مستوى الراحة ويخفف التكدس.

وتضم العربات تجهيزات تكنولوجية متقدمة، تشمل شاشات LED لعرض معلومات الرحلة والإعلانات، إلى جانب شاشات أعلى الأبواب لتوضيح اسم المحطة النهائية، وخرائط مضيئة داخلية تُظهر مسار الرحلة، بما يساعد الركاب وخاصة فاقدي حاسة السمع على متابعة خط السير.

وخصص المشروع أماكن للكراسي المتحركة داخل القطارات، مزودة بأنظمة تثبيت، فضلًا عن تجهيز المحطات بمصاعد وسلالم متحركة ومسارات مخصصة لذوي الهمم، بما يضمن سهولة الوصول والاستخدام لجميع الفئات.

وعلى مستوى التكامل، يرتبط مونوريل شرق النيل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق بمحطة استاد القاهرة، ومع القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، إلى جانب خطط للربط مستقبلًا مع الخط الرابع والسادس للمترو، بما يعزز شبكة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.

ويخدم المونوريل عددًا كبيرًا من المناطق الحيوية، من بينها مدينة نصر والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية، إضافة إلى مؤسسات تعليمية مثل جامعة الأزهر والجامعة الأمريكية، ومستشفيات كبرى مثل دار الفؤاد والمستشفى الجوي التخصصي، فضلًا عن مناطق الأعمال والحي الحكومي والمساجد الكبرى.

ويضم المشروع 40 قطارًا بسرعة تشغيلية تصل إلى 80 كم/ساعة، ويتكون كل قطار من 4 عربات، فيما تبلغ مساحة المحطة الواحدة نحو 2500 متر مربع، وتشمل صالات تذاكر وأرصفة مجهزة بالكامل، كما يتضمن المشروع مركزًا متطورًا للتحكم والسيطرة داخل العاصمة الإدارية.

ويوفر المشروع نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة في أعمال التنفيذ، إلى جانب 10 آلاف فرصة غير مباشرة في الصناعات والخدمات المرتبطة، فيما تصل طاقته الاستيعابية إلى 500 ألف راكب يوميًا عند اكتماله، مع التوسع في استغلال بعض المحطات تجاريًا لتعزيز العوائد الاقتصادية.

ويعكس مونوريل شرق النيل توجه الدولة نحو الاعتماد على وسائل نقل حديثة ومستدامة، تقلل من الازدحام وتدعم التنمية العمرانية في المدن الجديدة.

