الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

كيف تحافظ على باقة الإنترنت لأطول وقت؟ حلول لتقليل الاستهلاك وتفادي نفادها سريعا

ياسمين القصاص

يتزايد تساؤل الكثيرين حول الطرق الفعالة لتقليل استهلاك الإنترنت المنزلي، خاصة بعد الارتفاع الأخير في أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن التي أعلنت عنها شركات الاتصالات.

ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، الخطوات العملية التي تساعد على ترشيد استهلاك الإنترنت المنزلي، وذلك ضمن خدمة إخبارية متكاملة تقدم للقراء، وتغطي موضوعات متنوعة على مدار اليوم.

طرق تقليل استهلاك الإنترنت الأرضي

 - تعطيل خاصية التحديث التلقائي للتطبيقات على جميع الهواتف الذكية المتصلة بشبكة الواي فاي.

 - الحد من مشاهدة مقاطع الفيديو، مع ضبط جودة العرض لتتناسب مع سعة الباقة.

 - إخفاء شبكة الواي فاي لتقليل فرص استخدامها من قِبل أشخاص غير مصرح لهم، مما يساهم في الحفاظ على الباقة.

 - خفض سرعة الإنترنت، حيث إن السرعات المرتفعة تؤدي إلى استهلاك البيانات بوتيرة أسرع نتيجة عمليات التحميل والتنزيل.

 - متابعة التطبيقات التي تستهلك البيانات بشكل مستمر والتحكم فيها.

 وهنا أيضا وسائل إضافية للحفاظ على باقة الإنترنت سواء في المنزل أو عبر الهاتف المحمول، والتي جاءت كالتالي:

 - إخفاء شبكة الواي فاي (Wi-Fi):
ظهور الشبكة بشكل علني يتيح للآخرين محاولة الاتصال بها، ما قد يؤدي إلى استهلاك الباقة بسرعة، لذا ينصح بإخفائها من خلال إعدادات الراوتر لضمان استخدامها من قِبل المصرح لهم فقط.

 - تقليل سرعة الإنترنت المنزلي:
السرعات العالية تستهلك البيانات بشكل أكبر، لذلك يمكن التواصل مع مزود الخدمة لضبط السرعة بما يحقق توازنا بين الأداء والاستهلاك.

 - إيقاف التحديثات التلقائية:
التحديثات الدورية للتطبيقات وأنظمة التشغيل تستهلك قدرا كبيرا من البيانات، لذا يفضل تعطيل هذه الخاصية على مختلف الأجهزة.

 - خفض جودة الفيديوهات:
تشغيل الفيديوهات بجودة عالية يؤدي إلى استنزاف سريع للباقة، ومن الأفضل اختيار جودة أقل تلبي الحاجة وتوفر البيانات.

 - الاعتماد على شبكات الواي فاي:
ويفضل عند التواجد خارج المنزل، يكون الاتصال بشبكات الواي فاي المتاحة بدلا من استخدام بيانات الهاتف لتقليل الاستهلاك.

 - التحكم في بيانات الهاتف المحمول:
يمكن من خلال إعدادات الهاتف معرفة التطبيقات الأكثر استهلاكا للبيانات، ثم تقييد عملها في الخلفية عند عدم الحاجة.

 - تشغيل الفيديو عبر الواي فاي فقط:
وضبط التطبيقات بحيث لا تعمل الفيديوهات إلا عند الاتصال بشبكة الواي فاي يساهم بشكل كبير في تقليل استهلاك البيانات.

 - استخدام تقنيات ضغط البيانات:
بعض التطبيقات والمتصفحات توفر ميزة ضغط المحتوى لتقليل حجم البيانات المستخدمة، وينصح بتفعيلها للاستفادة القصوى من الباقة.

 - متابعة الاستهلاك عبر تطبيقات شركات الاتصالات:
وتتيح هذه التطبيقات مراقبة استهلاك البيانات بشكل دقيق، مما يساعد على إدارة الاستخدام بكفاءة.

 - المراقبة المستمرة للاستهلاك:
مراجعة استهلاك الإنترنت بشكل دوري تساعد في تجنب نفاد الباقة قبل موعد تجديدها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

ومن جانبه، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن أسباب إجراء تحريك أسعار خدمات الاتصالات في مصر، عبر إتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت وخدمات التليفون المحمول بهدف مراعاة الشمول الرقمي، ورفع أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح من 9 إلى 15% في بعض الباقات شاملة الضرائب.

وقرر الجهاز، في بيان، الإبقاء على سعر دقيقة الصوت للثابت وسعر دقيقة الصوت للمحمول، وأسعار كروت شحن الرصيد، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.

وأوضح أن طلبات تعديل الأسعار جاءت في ضوء عدد من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية التي أثرت بصورة مباشرة على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات، وشملت هذه المتغيرات ارتفاع سعر الصرف، وارتفاع أسعار الأنشطة التجارية في أسعار الكهرباء، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد البترولية وعلى رأسها السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، فضلًا عن زيادة تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء الشبكات.

والجدير بالذكر، أن في ظل ارتفاع أسعار باقات الإنترنت، أصبح ترشيد الاستهلاك ضرورة لا رفاهية. 

ومن خلال اتباع الخطوات السابقة البسيطة والفعالة، يمكن التحكم في استخدام البيانات بشكل أفضل، وتجنب نفاد الباقة قبل موعدها. 

فالإدارة الذكية للإنترنت لا تضمن فقط توفير التكلفة، بل تمنحك أيضا تجربة استخدام أكثر استقرارا وكفاءة على مدار الشهر.

بالصور

