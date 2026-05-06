قافلتان طبيتان بالمجان بمدرستي أولاد يحيى بدار السلام يومي الجمعة والسبت القادمين

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن تنفيذ قافلتين طبيتين مجانيتين بقرية أولاد يحيى بمركز دار السلام.

وذلك يومي الجمعة والسبت الموافقين 8 و9 مايو الجاري، بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية بالجيزة.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة سوهاج على الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد محافظ سوهاج تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح أعمال القافلتين، وضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها.

وشدد على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات صحية متكاملة لأبناء المحافظة، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

يذكر أن القافلتين سيتم تنظيمهما يوم الجمعة بمدرسة "أولاد يحيى بحري الإعدادي الثانوي"، ويوم السبت بمدرسة “من أحياها للتعليم المجتمعي بأولاد يحيى الحاجر – الكرنك الجديدة”.

وتضمن نخبة من الأطباء والأخصائيين والاستشاريين في عدد من التخصصات الطبية، تشمل "الأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والرمد، والجلدية، والعظام"، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية، وتقديم التوعية الصحية والغذائية، مع صرف الأدوية بالمجان.