الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اللجنة الوطنية لليونسكو تهنئ المالك بإعادة انتخابه مديرًا عامًا للإيسيسكو

الدكتور سالم بن محمد
الدكتور سالم بن محمد
نهلة الشربيني

تقدم الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، رئيس المؤتمر العام للإيسيسكو، بخالص التهاني وأطيب التبريكات إلى الدكتور سالم بن محمد المالك، بمناسبة إعادة انتخابه مديرًا عامًا لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) لفترة جديدة.

تعزيز دور المنظمة ومكانتها في مجالات التربية والعلوم والثقافة في العالم الإسلامي

 

وأعربت اللجنة الوطنية برئاسة الدكتور قنصوة عن تقديرها لما تحقق من إنجازات نوعية ومبادرات رائدة خلال فترة قيادة سيادته، أسهمت في تعزيز دور المنظمة ومكانتها في مجالات التربية والعلوم والثقافة في العالم الإسلامي، مؤكدة ثقتها في استمرار مسيرة العطاء والتطوير خلال الفترة المقبلة.

كما تؤكد اللجنة الوطنية اعتزازها بالعلاقات الوثيقة والممتدة مع منظمة الإيسيسكو، وحرصها على مواصلة تعزيز التعاون المشترك بما يخدم قضايا التربية والعلوم والثقافة في الدول الأعضاء.

وتتمنى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو لسيادته دوام التوفيق والسداد في مهامه، ومزيدًا من النجاح في خدمة العمل الإسلامي المشترك.

جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) أوصى بالإجماع بإعادة انتخاب الدكتور سالم بن محمد المالك مديرًا عامًا للمنظمة لفترة جديدة، تقديرًا لما تحقق من إنجازات نوعية ومبادرات رائدة خلال فترة قيادته، أسهمت في تعزيز دور المنظمة ومكانتها في مجالات التربية والعلوم والثقافة في العالم الإسلامي.

كما أقر المجلس التنفيذي بالإجماع المقترح المقدم من جمهورية مصر العربية بشأن احتساب سنتين إضافيتين ضمن مدة الولاية، في ضوء الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، على أن يتم رفع التوصية إلى المؤتمر العام للمنظمة لاعتمادها وفقًا للإجراءات المعتمدة، بما يعكس ما تحظى به قيادة سيادته من ثقة وتقدير لدى الدول الأعضاء.

